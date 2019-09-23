Школьники и педагоги под зонтиком образовательного омбудсмена

23.09.2019 14:15

В ноябре в Украине полноценно заработает служба образовательного обмудсмена. На это в бюджете заложено 2,3 млн гривен. Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев будет заботиться о соблюдении прав ... подробнее →

Названы продукты, способствующие продлению жизни

23.09.2019 14:00

Важно употреблять пищу, богатую антиоксидантами. Ученые изучили рацион долгожителей из разных стран и выявили закономерность между продолжительностью их жизни и употреблением полезных продуктов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на  Голос . Речь ... подробнее →

В РФ во время десантирования разбились две БМП (ВИДЕО)

23.09.2019 13:50

На полигоне в Оренбургской области РФ во время десантирования с военно-транспортного самолета Ил-76 разбились сразу две боевые машины пехоты, сообщает НВ . Инцидент произошел во время военных учений ... подробнее →

Зеленский начал трехдневный визит в США

23.09.2019 13:40

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня начинает свой визит в США. Об этом сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель. В своем микроблоге в Twitter она отметила: «Сегодня ... подробнее →

В Крыму пройдет масштабное строительство: что задумала Россия

23.09.2019 13:20

Власти оккупированного Крымского полуострова задумали масштабное строительство, которое обойдется в кругленькую сумму. Так, в Крыму оккупанты намереваются развернуть строительство ... подробнее →

В Украине объявлен осенний призыв в армию: что светит уклонистам

23.09.2019 13:00

В Украине объявлен осенний призыв на срочную военную службу. Военкомы должны набрать 15 тысяч молодых людей. Притом, что президент еще в предвыборной программе анонсировал отказ от срочной службы, но ... подробнее →

«Удивит в хорошем смысле даже септиков»: у Зеленского выступили с громким заявлением по Донбассу

23.09.2019 12:45

В интервью интернет-сайту Lb.ua помощник украинского президента  Андрей Ермак  заявил, что глава государства никогда не даст согласия на сценарий, предусматривающий потерю территорий и ... подробнее →

У Зеленского раскрыли детали о новом обмене пленными с Россией

23.09.2019 12:16

Украина и Россия готовят новый список людей, которые будут в обменной группе. Согласно Минским соглашениям обмен должен состояться в рамках всех на всех. Об этом в интервью "Левому ... подробнее →

Приметы на 23 сентября: что нельзя делать

23.09.2019 12:00

23 сентября православная церковь почитает память епископов Петра и Павла, живших в византийском городе Никея в IX веке и пострадавших за христианскую веру. Святитель Петр при царе Льве Исавре ... подробнее →

В Греции полиция задержала сирийцев, выдававших себя за украинских спортсменов

23.09.2019 11:45

Полиция Греции задержала 10 мигрантов из Сирии, сообщает Ekathimerini. По данным журналистов, задержанные сирийцы пытались нелегально вылететь из страны под видом волейбольной команды из Украины. ... подробнее →

Путин уготовил Зеленскому капкан: раскрыта главная опасность, «заставит…»

23.09.2019 11:30

Владимир Путин в рамках Нормандского формата попытается завести в капкан  Владимира Зеленского Подобное мнение озвучил эксперт Дмитрий Снегирев, передает портал  24 По его словам, ... подробнее →

Ультрас "Шахтера" "поздравили" Ахметова бойкотом

23.09.2019 11:15

Ультрас "Шахтера" бойкотировали матч 8-го тура чемпионата Украины на "Чернигов-Арене", в котором "горняки" на выезде обыграли "Десну" со счетом 1:0, сообщает UA-Футбол . Болельщики "Шахтера" не ... подробнее →

Украинские пчеловоды разработали "умный улей"

23.09.2019 11:00

В Николаевской области пчеловоды фирмы "Медовая фабрика" разработали "умный улей". Благодаря этому устройству пчеловоды могут не только наблюдать за пчелами, но и управлять процессом сбора меда, ... подробнее →

Американский сериал "Чернобыль" получил три премии "Эмми"

23.09.2019 10:45

Мини-сериал компании HBO "Чернобыль", который рассказывает о событиях 1986 года на Чернобыльской АЭС, получил три награды американской телевизионной премии Emmy Awards 2019 в Лос-Анджелесе, сообщает ... подробнее →

Полное фиаско Путина с «паспортизацией» на Донбассе: жителям грозят увольнениями

23.09.2019 10:30

Российские власти всячески пытаются ускорить через своих марионеток на Донбассе процесс «паспортизации» временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей. Причем делают они ... подробнее →

Один из самых тяжких месяцев в году: астролог сделал прогноз на октябрь

23.09.2019 10:16

Известный российский астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, для представителей которых октябрь 2019 года станет очень непростым и депрессивным месяцем. Представители четырех зодиакальных ... подробнее →

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