Новая делегация Украины в ПАСЕ отказалась участвовать в осенней сессии организации из-за возвращения туда России Соответствующее заявление появилось в понедельник, 23 сентября. ... подробнее →

Бабье лето придет в Украину в период с 23 по 29 сентября. Об этом говорится в сообщении метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. "После резкого похолодания ... подробнее →

Сегодня, 23 сентября, стало известно, что был задержан Магомед Саитов, одни из подозреваемых, который напал на экс-нардепа Мустафу Найема, передает replyua.net . Об этом, на своей личной странице в «Фейсбук» написал брат политика, адвокат ... подробнее →

Ванна – это хороший способ не только расслабиться в конце долгого дня, но и получить удовольствие. Ванна с морской солью замедляет старение. Морская соль активизирует обменные ... подробнее →

Украина должна пересмотреть подход к отношениям с НАТО и отказаться от идеи вступить в альянс, считает нардеп от Слуги народа, представитель Кабмина в Верховной Раде и глава парламентского комитета по госбезопасности Ирина Верещук, пишет 112 Украина. ... подробнее →

В социальной сети Facebook запущен авторский проект главы правительства Алексея Гончарука, благодаря чему украинцы, не выходя из дома, смогут общаться с премьер-министром. Как передает ... подробнее →

Высоковольтная линия между ОРДО и Россией в неподконтрольном Украине Шахтерском районе введена в эксплуатацию после ремонта. Об этом сегодня заявили в пресс-службе так называемого «министерства ... подробнее →

Производство, которое зарегистрировано по заявлению экс-заместителя главы Администрации Президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова не касается народного депутата Андрей Парубия. Речь идет о ... подробнее →

Нафтогаз готовит украинцам неприятный "сюрприз" 23.09.2019 19:05 Нафтогаз планирует повышать цены на «голубое топливо». Сначала тариф увеличится для промышленных потребителей, а затем, вероятно, и для обычных граждан. Так, в октябре топливо ... подробнее →

Снегирев рассказал, почему до сих пор не подписана "формула Штайнмайера" 23.09.2019 18:45 Сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев отмечает: после обмена пленными Путин как бы показал, что он может быть договороспособен. И теперь выставляет свои условия. При этом количество обстрелов на Донбассе увеличилось, есть погибшие украинские ... подробнее →