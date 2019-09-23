Школьники и педагоги под зонтиком образовательного омбудсмена23.09.2019 14:15
В ноябре в Украине полноценно заработает служба образовательного обмудсмена. На это в бюджете заложено 2,3 млн гривен. Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев будет заботиться о соблюдении прав ... подробнее →
Названы продукты, способствующие продлению жизни23.09.2019 14:00
Важно употреблять пищу, богатую антиоксидантами. Ученые изучили рацион долгожителей из разных стран и выявили закономерность между продолжительностью их жизни и употреблением полезных продуктов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос . Речь ... подробнее →
В РФ во время десантирования разбились две БМП (ВИДЕО)23.09.2019 13:50
На полигоне в Оренбургской области РФ во время десантирования с военно-транспортного самолета Ил-76 разбились сразу две боевые машины пехоты, сообщает НВ . Инцидент произошел во время военных учений ... подробнее →
Зеленский начал трехдневный визит в США23.09.2019 13:40
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня начинает свой визит в США. Об этом сообщила его пресс-секретарь Юлия Мендель. В своем микроблоге в Twitter она отметила: «Сегодня ... подробнее →
В Крыму пройдет масштабное строительство: что задумала Россия23.09.2019 13:20
Власти оккупированного Крымского полуострова задумали масштабное строительство, которое обойдется в кругленькую сумму. Так, в Крыму оккупанты намереваются развернуть строительство ... подробнее →
В Украине объявлен осенний призыв в армию: что светит уклонистам23.09.2019 13:00
В Украине объявлен осенний призыв на срочную военную службу. Военкомы должны набрать 15 тысяч молодых людей. Притом, что президент еще в предвыборной программе анонсировал отказ от срочной службы, но ... подробнее →
«Удивит в хорошем смысле даже септиков»: у Зеленского выступили с громким заявлением по Донбассу23.09.2019 12:45
В интервью интернет-сайту Lb.ua помощник украинского президента Андрей Ермак заявил, что глава государства никогда не даст согласия на сценарий, предусматривающий потерю территорий и ... подробнее →
У Зеленского раскрыли детали о новом обмене пленными с Россией23.09.2019 12:16
Украина и Россия готовят новый список людей, которые будут в обменной группе. Согласно Минским соглашениям обмен должен состояться в рамках всех на всех. Об этом в интервью "Левому ... подробнее →
Приметы на 23 сентября: что нельзя делать23.09.2019 12:00
23 сентября православная церковь почитает память епископов Петра и Павла, живших в византийском городе Никея в IX веке и пострадавших за христианскую веру. Святитель Петр при царе Льве Исавре ... подробнее →
В Греции полиция задержала сирийцев, выдававших себя за украинских спортсменов23.09.2019 11:45
Полиция Греции задержала 10 мигрантов из Сирии, сообщает Ekathimerini. По данным журналистов, задержанные сирийцы пытались нелегально вылететь из страны под видом волейбольной команды из Украины. ... подробнее →
Путин уготовил Зеленскому капкан: раскрыта главная опасность, «заставит…»23.09.2019 11:30
Владимир Путин в рамках Нормандского формата попытается завести в капкан Владимира Зеленского Подобное мнение озвучил эксперт Дмитрий Снегирев, передает портал 24 По его словам, ... подробнее →
Ультрас "Шахтера" "поздравили" Ахметова бойкотом23.09.2019 11:15
Ультрас "Шахтера" бойкотировали матч 8-го тура чемпионата Украины на "Чернигов-Арене", в котором "горняки" на выезде обыграли "Десну" со счетом 1:0, сообщает UA-Футбол . Болельщики "Шахтера" не ... подробнее →
Украинские пчеловоды разработали "умный улей"23.09.2019 11:00
В Николаевской области пчеловоды фирмы "Медовая фабрика" разработали "умный улей". Благодаря этому устройству пчеловоды могут не только наблюдать за пчелами, но и управлять процессом сбора меда, ... подробнее →
Американский сериал "Чернобыль" получил три премии "Эмми"23.09.2019 10:45
Мини-сериал компании HBO "Чернобыль", который рассказывает о событиях 1986 года на Чернобыльской АЭС, получил три награды американской телевизионной премии Emmy Awards 2019 в Лос-Анджелесе, сообщает ... подробнее →
Полное фиаско Путина с «паспортизацией» на Донбассе: жителям грозят увольнениями23.09.2019 10:30
Российские власти всячески пытаются ускорить через своих марионеток на Донбассе процесс «паспортизации» временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей. Причем делают они ... подробнее →
Один из самых тяжких месяцев в году: астролог сделал прогноз на октябрь23.09.2019 10:16
Известный российский астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, для представителей которых октябрь 2019 года станет очень непростым и депрессивным месяцем. Представители четырех зодиакальных ... подробнее →
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