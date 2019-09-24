Террористы «ДНР» взялись за пенсионеров: население в панике

24.09.2019 19:00

Власти так называемой «ДНР» задумали провести перепись населения с целью уменьшения количества пенсионеров, получающих две пенсии . Как передает replyua.net  со ссылкой на ... подробнее →

Как рынок земли повлияет на стоимость недвижимости

24.09.2019 18:40

В следующем году планируется открытие рынка земли в Украине. Однозначно ответить, как это повлияет на стоимость недвижимости в стране, пока невозможно. Считается, что данная мера повысит ... подробнее →

Правительство обновило «базу переселенцев» и опубликовало шокирующие цифры

24.09.2019 18:21

Количество внутренне перемещенных лиц в Украине превысило 1 миллион 410 тысяч человек. Об этом сообщает  УП  со ссылкой на Правительственный портал. "По состоянию на 23 сентября 2019 ... подробнее →

Комаровский раскрыл правду о популярном методе закаливания: «нельзя этого делать»

24.09.2019 18:00

Доктор  Евгений Комаровский  резко высказался о популярном мифе, которому многие украинцы верят.  Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал о том, стоит ли ... подробнее →

Зинченко среди лучших: украинский игрок вошел в ТОП-100 футболистов АПЛ

24.09.2019 17:40

Авторитетное издание FourFourTwo составило рейтинг 100 лучших футболистов Английской Премьер-лиги. В этом списке нашлось и нашему футболисту – Александру Зинченку. Ранее мы писали, что ... подробнее →

Мировой финансовый кризис не за горами: появился кошмарный прогноз

24.09.2019 17:20

"Ноги" практически всех финансовых кризисов обычно росли из США. И всегда такие кризисы случаются в годы самой низкой активности Солнца. Сейчас мы как раз приближаемся к такому периоду. Об этом в ... подробнее →

Трамп дал приказ остановить помощь Украине перед звонком Зеленскому - Washington Post

24.09.2019 16:57

В американских СМИ распространяют сообщения о том, что президент США Дональд Трамп специально попросил приостановить выплаты военной помощи Украине за неделю до телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Президент США Дональд Трамп дал сигнал ... подробнее →

Огромная проблема для всего мира: ученые заявили о таянии крупного ледника в Антарктиде

24.09.2019 16:40

Ежегодно ледник Туэйтса в Антарктиде уменьшается на 800 метров, что может спровоцировать серьезные проблемы для человечества. Как сообщает  replyua.net , ученые подчеркнули, что этот крупный ... подробнее →

Представлен смартфон с корпусом-экраном

24.09.2019 16:30

Генеральный директор компании Xiaomi Лей Цзюнь на презентации в Китае показал новый флагманский смартфон Mi Mix Alpha, сообщает ICTV . Новинка получила уникальный экран, занимающий почти весь корпус ... подробнее →

Заморозки и снегопады накроют Украину: лютая зима начнется уже скоро, названа дата

24.09.2019 16:22

Ранняя зима  накроет Украину в этом году, первые серьезные заморозки начнутся уже в октябре.  Первый снег в Украине следует ожидать уже в середине ноября. Об этом в эфире  ObozTV ... подробнее →

Зеленский рассказал о своей встрече с президентом Трампом

24.09.2019 16:00

Президент Зеленский надеется на то, что его часовая встреча с главой США Дональдом Трампом будет весьма продуктивна. Он подчеркнул, что им удастся обсудить важные темы, которые накопились за ... подробнее →

Звезда "Сверхъестественного" станет новым Крутым Уокером

24.09.2019 15:40

Телестудия CBS запустила в производство ремейк популярного в 90-е сериала "Крутой Уокер" ("Уокер, техасский рейнджер"), сообщает телеканал 112 Украина . Роль главного героя по имени Корделл Уокер, ... подробнее →

Хуг заявил, что открылось окно возможностей для достижения мира в Донбассе

24.09.2019 15:30

Заместитель Мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что сейчас Украина близка к достижению мира в Донбассе и не воспользоваться этой возможностью нельзя. Об этом Хуг завил в интервью, ... подробнее →

Европейцы сняли санкции с Януковича?.. Неожиданное заявление

24.09.2019 15:24

Пресс-секретарь сына бывшего президента Александра Януковича Юрий Кирасир заявил, что Европейский суд отменил санкции против бывшего президента Виктора Януковича, однако подтверждения этому пока нет. ... подробнее →

Комаровский назвал способы борьбы с заиканием: «недуг сразу исчезнет»

24.09.2019 15:01

Евгений Комаровский  рассказал, как можно справиться с болезнью и дал советы родителям   Доктор Евгений Комаровский дал советы, основываясь на словах психолога Надежды Железняк, ... подробнее →

Приватбанк затеял верификацию вкладчиков из ОРДЛО

24.09.2019 14:41

С начала сентября в СМИ начала появляться информация о том, что Приватбанк при помощи SMS-сообщений угрожает клиентам, зарегистрированным в Крыму или ОРДЛО, ограничить возможность работы с картами, ... подробнее →

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