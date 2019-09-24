В Харцызске жестоко убили 13-летнюю девочку24.09.2019 19:21
Тело 13-летней девочки со множественными колото-резанными ранениями было обнаружено 23 сентября в неподконтрольном Украине Харцызске Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе так ... подробнее →
Террористы «ДНР» взялись за пенсионеров: население в панике24.09.2019 19:00
Власти так называемой «ДНР» задумали провести перепись населения с целью уменьшения количества пенсионеров, получающих две пенсии . Как передает replyua.net со ссылкой на ... подробнее →
Как рынок земли повлияет на стоимость недвижимости24.09.2019 18:40
В следующем году планируется открытие рынка земли в Украине. Однозначно ответить, как это повлияет на стоимость недвижимости в стране, пока невозможно. Считается, что данная мера повысит ... подробнее →
Правительство обновило «базу переселенцев» и опубликовало шокирующие цифры24.09.2019 18:21
Количество внутренне перемещенных лиц в Украине превысило 1 миллион 410 тысяч человек. Об этом сообщает УП со ссылкой на Правительственный портал. "По состоянию на 23 сентября 2019 ... подробнее →
Комаровский раскрыл правду о популярном методе закаливания: «нельзя этого делать»24.09.2019 18:00
Доктор Евгений Комаровский резко высказался о популярном мифе, которому многие украинцы верят. Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал о том, стоит ли ... подробнее →
Зинченко среди лучших: украинский игрок вошел в ТОП-100 футболистов АПЛ24.09.2019 17:40
Авторитетное издание FourFourTwo составило рейтинг 100 лучших футболистов Английской Премьер-лиги. В этом списке нашлось и нашему футболисту – Александру Зинченку. Ранее мы писали, что ... подробнее →
Мировой финансовый кризис не за горами: появился кошмарный прогноз24.09.2019 17:20
"Ноги" практически всех финансовых кризисов обычно росли из США. И всегда такие кризисы случаются в годы самой низкой активности Солнца. Сейчас мы как раз приближаемся к такому периоду. Об этом в ... подробнее →
Трамп дал приказ остановить помощь Украине перед звонком Зеленскому - Washington Post24.09.2019 16:57
В американских СМИ распространяют сообщения о том, что президент США Дональд Трамп специально попросил приостановить выплаты военной помощи Украине за неделю до телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Президент США Дональд Трамп дал сигнал ... подробнее →
Огромная проблема для всего мира: ученые заявили о таянии крупного ледника в Антарктиде24.09.2019 16:40
Ежегодно ледник Туэйтса в Антарктиде уменьшается на 800 метров, что может спровоцировать серьезные проблемы для человечества. Как сообщает replyua.net , ученые подчеркнули, что этот крупный ... подробнее →
Представлен смартфон с корпусом-экраном24.09.2019 16:30
Генеральный директор компании Xiaomi Лей Цзюнь на презентации в Китае показал новый флагманский смартфон Mi Mix Alpha, сообщает ICTV . Новинка получила уникальный экран, занимающий почти весь корпус ... подробнее →
Заморозки и снегопады накроют Украину: лютая зима начнется уже скоро, названа дата24.09.2019 16:22
Ранняя зима накроет Украину в этом году, первые серьезные заморозки начнутся уже в октябре. Первый снег в Украине следует ожидать уже в середине ноября. Об этом в эфире ObozTV ... подробнее →
Зеленский рассказал о своей встрече с президентом Трампом24.09.2019 16:00
Президент Зеленский надеется на то, что его часовая встреча с главой США Дональдом Трампом будет весьма продуктивна. Он подчеркнул, что им удастся обсудить важные темы, которые накопились за ... подробнее →
Звезда "Сверхъестественного" станет новым Крутым Уокером24.09.2019 15:40
Телестудия CBS запустила в производство ремейк популярного в 90-е сериала "Крутой Уокер" ("Уокер, техасский рейнджер"), сообщает телеканал 112 Украина . Роль главного героя по имени Корделл Уокер, ... подробнее →
Хуг заявил, что открылось окно возможностей для достижения мира в Донбассе24.09.2019 15:30
Заместитель Мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что сейчас Украина близка к достижению мира в Донбассе и не воспользоваться этой возможностью нельзя. Об этом Хуг завил в интервью, ... подробнее →
Европейцы сняли санкции с Януковича?.. Неожиданное заявление24.09.2019 15:24
Пресс-секретарь сына бывшего президента Александра Януковича Юрий Кирасир заявил, что Европейский суд отменил санкции против бывшего президента Виктора Януковича, однако подтверждения этому пока нет. ... подробнее →
Комаровский назвал способы борьбы с заиканием: «недуг сразу исчезнет»24.09.2019 15:01
Евгений Комаровский рассказал, как можно справиться с болезнью и дал советы родителям Доктор Евгений Комаровский дал советы, основываясь на словах психолога Надежды Железняк, ... подробнее →
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