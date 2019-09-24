Правительство обновило «базу переселенцев» и опубликовало шокирующие цифры 24.09.2019 18:21 Количество внутренне перемещенных лиц в Украине превысило 1 миллион 410 тысяч человек. Об этом сообщает УП со ссылкой на Правительственный портал. "По состоянию на 23 сентября 2019 ... подробнее →

Мировой финансовый кризис не за горами: появился кошмарный прогноз 24.09.2019 17:20 "Ноги" практически всех финансовых кризисов обычно росли из США. И всегда такие кризисы случаются в годы самой низкой активности Солнца. Сейчас мы как раз приближаемся к такому периоду. Об этом в ... подробнее →