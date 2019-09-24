Водителям подсказали, почему начинает бить рулевое колесо24.09.2019 22:39
Что можно сделать. Многим автовладельцам знакома ситуация, когда при движении автомобиля начинает бить рулевое колесо. Игнорировать проблему нельзя. Если вовремя не обратить внимание, то это ... подробнее →
Мощное землетрясение в Пакистане: погибли десятки человек, более 300 пострадали24.09.2019 22:20
В Пакистане на границе с Индией произошло землетрясение магнитудой 5,8 баллов. Погибли по меньшей мере 19 человек, включая троих детей, более 300 получили травмы, сообщает телеканал Geo TV во ... подробнее →
Зеленский впервые стал участником открытия Генассамблеи ООН24.09.2019 22:00
Гарант Конституции Украины Владимир Зеленский сегодня, 24 сентября, принял участие в открытии 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Как ... подробнее →
Жителям ОРДО, не желающим проходить перепись на дому, предоставлен другой вариант24.09.2019 21:40
Жители временно неподконтрольных территорий Донетчины по желанию могут пройти процедуру переписи, которая запланирована на октябрь текущего года, вне дома. Об этом рассказали в так называемом ... подробнее →
За нардепов взялись всерьез, стало известно о новых штрафах: за что будут наказывать в Раде24.09.2019 21:19
Украинским нардепам грозят крупные штрафы за голосование вместо соседа в Верховной Раде На рассмотрение парламента был внесен законопроект №2148 «О внесении ... подробнее →
Боксер, выступавший под чужим именем, скончался во время поединка24.09.2019 21:01
Погибший провел пять поединков под именем своего двоюродного брата. Болгарский боксер Борис Станчев погиб на ринге в поединке с албанцем Ардитом Мурджем. По информации Boec.bg, Станчев с 2018 года выступает по поддельным документам, выдавая себя за своего ... подробнее →
В Польше экс-жену Князева обвиняют в отмывании денег24.09.2019 20:38
Бывшую жену главы Нацполиции Сергея Князева прокуратура Польши подозревает в отмывании денег . Об этом со ссылкой на Польское радио сообщает УНИАН во вторник, 24 сентября. ... подробнее →
Федерализации Украины не будет ни при каких условиях – Данилюк24.09.2019 20:20
Секретарь СНБО считает, что Украина никогда не пойдет на закрепление "особого статуса" Донбасса по российскому сценарию. Ибо в таком сценарии будет заложена возможность политического давления на ... подробнее →
«Паспортизация на Донбассе»: Германия выдает визы владельцам российских паспортов из ОРДЛО24.09.2019 20:03
Сегодня из сообщения издания Bild, которое ссылается на запрос депутата от Свободной демократической партии Германии Ренаты Альт, стало известно, что Германия начала выдавать визы и признавать ... подробнее →
В зоне ООС из-за серьезного ранения погиб боец ВСУ24.09.2019 19:40
В зоне проведения операции Объединенных сил во время обстрела НВФ один украинский военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Об этом сообщает пресс-центра штаба ООС. В штаб отметили: ... подробнее →
В Харцызске жестоко убили 13-летнюю девочку24.09.2019 19:21
Тело 13-летней девочки со множественными колото-резанными ранениями было обнаружено 23 сентября в неподконтрольном Украине Харцызске Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе так ... подробнее →
Террористы «ДНР» взялись за пенсионеров: население в панике24.09.2019 19:00
Власти так называемой «ДНР» задумали провести перепись населения с целью уменьшения количества пенсионеров, получающих две пенсии . Как передает replyua.net со ссылкой на ... подробнее →
Как рынок земли повлияет на стоимость недвижимости24.09.2019 18:40
В следующем году планируется открытие рынка земли в Украине. Однозначно ответить, как это повлияет на стоимость недвижимости в стране, пока невозможно. Считается, что данная мера повысит ... подробнее →
Правительство обновило «базу переселенцев» и опубликовало шокирующие цифры24.09.2019 18:21
Количество внутренне перемещенных лиц в Украине превысило 1 миллион 410 тысяч человек. Об этом сообщает УП со ссылкой на Правительственный портал. "По состоянию на 23 сентября 2019 ... подробнее →
Комаровский раскрыл правду о популярном методе закаливания: «нельзя этого делать»24.09.2019 18:00
Доктор Евгений Комаровский резко высказался о популярном мифе, которому многие украинцы верят. Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал о том, стоит ли ... подробнее →
Зинченко среди лучших: украинский игрок вошел в ТОП-100 футболистов АПЛ24.09.2019 17:40
Авторитетное издание FourFourTwo составило рейтинг 100 лучших футболистов Английской Премьер-лиги. В этом списке нашлось и нашему футболисту – Александру Зинченку. Ранее мы писали, что ... подробнее →
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