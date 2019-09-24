На Донбассе боевики снова нарушили "режим тишины", ранены двое украинских военных

24.09.2019 07:00

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в понедельник семь раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, двое украинских военнослужащих получили ранения, ... подробнее →

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