Ранняя зима накроет Украину в этом году, первые серьезные заморозки начнутся уже в октябре. Первый снег в Украине следует ожидать уже в середине ноября. Об этом в эфире ObozTV ... подробнее →

Генеральный директор компании Xiaomi Лей Цзюнь на презентации в Китае показал новый флагманский смартфон Mi Mix Alpha, сообщает ICTV . Новинка получила уникальный экран, занимающий почти весь корпус ... подробнее →

Ежегодно ледник Туэйтса в Антарктиде уменьшается на 800 метров, что может спровоцировать серьезные проблемы для человечества. Как сообщает replyua.net , ученые подчеркнули, что этот крупный ... подробнее →

В американских СМИ распространяют сообщения о том, что президент США Дональд Трамп специально попросил приостановить выплаты военной помощи Украине за неделю до телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Президент США Дональд Трамп дал сигнал ... подробнее →

Зеленский рассказал о своей встрече с президентом Трампом 24.09.2019 16:00 Президент Зеленский надеется на то, что его часовая встреча с главой США Дональдом Трампом будет весьма продуктивна. Он подчеркнул, что им удастся обсудить важные темы, которые накопились за ... подробнее →

Звезда "Сверхъестественного" станет новым Крутым Уокером 24.09.2019 15:40 Телестудия CBS запустила в производство ремейк популярного в 90-е сериала "Крутой Уокер" ("Уокер, техасский рейнджер"), сообщает телеканал 112 Украина . Роль главного героя по имени Корделл Уокер, ... подробнее →