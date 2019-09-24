Трамп дал приказ остановить помощь Украине перед звонком Зеленскому - Washington Post

24.09.2019 16:57

В американских СМИ распространяют сообщения о том, что президент США Дональд Трамп специально попросил приостановить выплаты военной помощи Украине за неделю до телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Президент США Дональд Трамп дал сигнал ... подробнее →

Огромная проблема для всего мира: ученые заявили о таянии крупного ледника в Антарктиде

24.09.2019 16:40

Ежегодно ледник Туэйтса в Антарктиде уменьшается на 800 метров, что может спровоцировать серьезные проблемы для человечества. Как сообщает  replyua.net , ученые подчеркнули, что этот крупный ... подробнее →

Представлен смартфон с корпусом-экраном

24.09.2019 16:30

Генеральный директор компании Xiaomi Лей Цзюнь на презентации в Китае показал новый флагманский смартфон Mi Mix Alpha, сообщает ICTV . Новинка получила уникальный экран, занимающий почти весь корпус ... подробнее →

Заморозки и снегопады накроют Украину: лютая зима начнется уже скоро, названа дата

24.09.2019 16:22

Ранняя зима  накроет Украину в этом году, первые серьезные заморозки начнутся уже в октябре.  Первый снег в Украине следует ожидать уже в середине ноября. Об этом в эфире  ObozTV ... подробнее →

Зеленский рассказал о своей встрече с президентом Трампом

24.09.2019 16:00

Президент Зеленский надеется на то, что его часовая встреча с главой США Дональдом Трампом будет весьма продуктивна. Он подчеркнул, что им удастся обсудить важные темы, которые накопились за ... подробнее →

Звезда "Сверхъестественного" станет новым Крутым Уокером

24.09.2019 15:40

Телестудия CBS запустила в производство ремейк популярного в 90-е сериала "Крутой Уокер" ("Уокер, техасский рейнджер"), сообщает телеканал 112 Украина . Роль главного героя по имени Корделл Уокер, ... подробнее →

Хуг заявил, что открылось окно возможностей для достижения мира в Донбассе

24.09.2019 15:30

Заместитель Мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что сейчас Украина близка к достижению мира в Донбассе и не воспользоваться этой возможностью нельзя. Об этом Хуг завил в интервью, ... подробнее →

Европейцы сняли санкции с Януковича?.. Неожиданное заявление

24.09.2019 15:24

Пресс-секретарь сына бывшего президента Александра Януковича Юрий Кирасир заявил, что Европейский суд отменил санкции против бывшего президента Виктора Януковича, однако подтверждения этому пока нет. ... подробнее →

Комаровский назвал способы борьбы с заиканием: «недуг сразу исчезнет»

24.09.2019 15:01

Евгений Комаровский  рассказал, как можно справиться с болезнью и дал советы родителям   Доктор Евгений Комаровский дал советы, основываясь на словах психолога Надежды Железняк, ... подробнее →

Приватбанк затеял верификацию вкладчиков из ОРДЛО

24.09.2019 14:41

С начала сентября в СМИ начала появляться информация о том, что Приватбанк при помощи SMS-сообщений угрожает клиентам, зарегистрированным в Крыму или ОРДЛО, ограничить возможность работы с картами, ... подробнее →

Ученым из России удалось создать первый в мире лазер для защиты планеты от астероидов

24.09.2019 14:20

Российские учёные при поддержке специалистов из  США  смогли создать уникальный лазер, который поможет защитить Землю от падения астероидов. Как информирует  replyua.net  со ... подробнее →

Летнее время отменяется: Кабмин обнародовал важный документ

24.09.2019 14:03

Украинцам следует подготовиться к переходу на зимнее время. Как информирует  replyua.net , в ночь на 27 октября, воскресенье, стрелки часов в Украине будут переведены ровно на час ... подробнее →

Накопительное страхование жизни в Украине: плюсы и минусы, гарантии и риски

24.09.2019 13:36

Накопительное (лайфовое) страхование – это страхование на перспективу долгой жизни. При этом виде страхования клиент не только защищен от рисков, но и получает возможность накопить деньги. В ... подробнее →

Ситуация на КПВВ ОРДО:"Завтра «Октябрь» не работает, в Горловке и на «Каргилле» огромные пешие очереди»

24.09.2019 13:20

Сегодня утром на подконтрольных членах НВФ пунктах пропуска отмечается медленный пропуск и большая очередь наблюдаются на КПП «Горловка» и «Каргил». Об этом сообщают ... подробнее →

Суд вынес приговор пенсионеру, расстрелявшему соседей из-за громкой музыки

24.09.2019 13:02

В Одесской области к 11 годам тюрьмы приговорен пенсионер, который из-за громко включенной музыки застрелил соседа. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, ... подробнее →

В ОРЛО озвучили новые тарифы на водоснабжение

24.09.2019 12:45

На временно неподконтрольной территории Луганской области НВФ с 28 сентября установили новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Об этом сообщают ресурсы, подконтрольные ... подробнее →

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