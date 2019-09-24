Власти так называемой «ДНР» задумали провести перепись населения с целью уменьшения количества пенсионеров, получающих две пенсии . Как передает replyua.net со ссылкой на ... подробнее →

Тело 13-летней девочки со множественными колото-резанными ранениями было обнаружено 23 сентября в неподконтрольном Украине Харцызске Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе так ... подробнее →

В зоне проведения операции Объединенных сил во время обстрела НВФ один украинский военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Об этом сообщает пресс-центра штаба ООС. В штаб отметили: ... подробнее →

Сегодня из сообщения издания Bild, которое ссылается на запрос депутата от Свободной демократической партии Германии Ренаты Альт, стало известно, что Германия начала выдавать визы и признавать ... подробнее →

Авторитетное издание FourFourTwo составило рейтинг 100 лучших футболистов Английской Премьер-лиги. В этом списке нашлось и нашему футболисту – Александру Зинченку. Ранее мы писали, что ... подробнее →

Доктор Евгений Комаровский резко высказался о популярном мифе, которому многие украинцы верят. Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал о том, стоит ли ... подробнее →

Количество внутренне перемещенных лиц в Украине превысило 1 миллион 410 тысяч человек. Об этом сообщает УП со ссылкой на Правительственный портал. "По состоянию на 23 сентября 2019 ... подробнее →

В следующем году планируется открытие рынка земли в Украине. Однозначно ответить, как это повлияет на стоимость недвижимости в стране, пока невозможно. Считается, что данная мера повысит ... подробнее →

Мировой финансовый кризис не за горами: появился кошмарный прогноз 24.09.2019 17:20 "Ноги" практически всех финансовых кризисов обычно росли из США. И всегда такие кризисы случаются в годы самой низкой активности Солнца. Сейчас мы как раз приближаемся к такому периоду. Об этом в ... подробнее →

Трамп дал приказ остановить помощь Украине перед звонком Зеленскому - Washington Post 24.09.2019 16:57 В американских СМИ распространяют сообщения о том, что президент США Дональд Трамп специально попросил приостановить выплаты военной помощи Украине за неделю до телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Президент США Дональд Трамп дал сигнал ... подробнее →