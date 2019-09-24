В следующем году планируется открытие рынка земли в Украине. Однозначно ответить, как это повлияет на стоимость недвижимости в стране, пока невозможно. Считается, что данная мера повысит ... подробнее →

Власти так называемой «ДНР» задумали провести перепись населения с целью уменьшения количества пенсионеров, получающих две пенсии . Как передает replyua.net со ссылкой на ... подробнее →

Тело 13-летней девочки со множественными колото-резанными ранениями было обнаружено 23 сентября в неподконтрольном Украине Харцызске Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе так ... подробнее →

В зоне проведения операции Объединенных сил во время обстрела НВФ один украинский военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Об этом сообщает пресс-центра штаба ООС. В штаб отметили: ... подробнее →

Правительство обновило «базу переселенцев» и опубликовало шокирующие цифры 24.09.2019 18:21 Количество внутренне перемещенных лиц в Украине превысило 1 миллион 410 тысяч человек. Об этом сообщает УП со ссылкой на Правительственный портал. "По состоянию на 23 сентября 2019 ... подробнее →