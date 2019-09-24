ФИФА назвала лучшего футболиста года

24.09.2019 10:15

Форвард "Барселоны" Лионель Месси получил звание лучшего игрока 2019 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом было объявлено на церемонии вручения наград The Best, сообщает ... подробнее →

"Слуги народа" запретили наложенные платежи: что это значит для украинцев и бизнеса

24.09.2019 10:03

Верховная Рада внесла в налоговое законодательство ряд изменений, которые отразятся на бизнесе украинцев . Так, Парламент принял два законопроекта, которые подразумевают изменения в украинском ... подробнее →

В Украине планируют создать Фонд по восстановлению Донбасса

24.09.2019 09:42

Команда президента Владимира Зеленского работает над созданием Фонда по восстановлению Донбасса. Об этом в интервью " LB.ua " рассказал помощник главы государства Андрей Ермак. По его словам, в октябре в Мариуполе пройдет масштабный Международный ... подробнее →

В Черкассах зрители сочли "помолодевшего" фронтмена "Ляписа-98" ненастоящим

24.09.2019 09:30

На концерте группы «Ляпис-98» в Черкассах зрители потребовали вернуть деньги за билеты и вызвали полицию. Они обвиняли организаторов в том, что на сцене вместо настоящего Сергея Михалка ... подробнее →

Как правильно рассчитать истинный размер пенсии

24.09.2019 09:20

Украинские пенсионеры часто не понимают, как чиновники пенсионного фонда начисляют им пенсии. Из-за этого возникают сомнения в правильности расчетов. Понятно, что людям всегда хочется большего. В ... подробнее →

Сенцов объяснил, в каком случае пожмет руку Путину

24.09.2019 09:03

Освобожденный из плена РФ украинский режиссер Олег Сенцов готов пожать руку президенту России Владимиру Путину ради «освобождения украинских политзаключенных». Об этом он сообщил в ... подробнее →

Врачи-добровольцы проведут операции в Станице Луганской

24.09.2019 08:41

С 01 по 30 октября 2019 в Станично-Луганской ЦРБ будут оказывать высококвалифицированную помощь врачи Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова. Об этом сообщается на ... подробнее →

"Ошибочное" заявление Зеленского парализовало работу НАБУ: недовольные украинцы перегрузили линию для связи

24.09.2019 08:18

В ответ на заявление Владимира Зеленского НАБУ выступили с ответной просьбой ко гражданам Украины и самому президенту. В НАБУ призвали президента Украины конкретизировать для народа род деятельности ... подробнее →

Медики назвали продукты, способные усилить действия лекарств

24.09.2019 08:00

С чем нельзя смешивать медикаменты. Есть продукты, которые не в коем случае нельзя употреблять вместе с лекарствами, передает Хроника.инфо со ссылкой на  Политеку .   Врачи ... подробнее →

«Жители "серой зоны" обречены»: в прифронтовых районах напуганы информацией об отведении ВСУ

24.09.2019 07:40

Жители прифронтовых районов Донбасса выступают против отведения украинских войск со своих позиций. Люди опасаются, что одновременно с этим на украинских патриотов начнут «охотится» ... подробнее →

В ООН заявление о правах человека в Крыму поддержали 40 государств

24.09.2019 07:20

Сорок государств поддержали Совместное заявление о ситуации с правами человека на территории временно оккупированного Крыма в рамках 42-й сессией Совета ООН по правам человека. Об этом сообщает ... подробнее →

На Донбассе боевики снова нарушили "режим тишины", ранены двое украинских военных

24.09.2019 07:00

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в понедельник семь раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, двое украинских военнослужащих получили ранения, ... подробнее →

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