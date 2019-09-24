На концерте группы «Ляпис-98» в Черкассах зрители потребовали вернуть деньги за билеты и вызвали полицию. Они обвиняли организаторов в том, что на сцене вместо настоящего Сергея Михалка ... подробнее →

Команда президента Владимира Зеленского работает над созданием Фонда по восстановлению Донбасса. Об этом в интервью " LB.ua " рассказал помощник главы государства Андрей Ермак. По его словам, в октябре в Мариуполе пройдет масштабный Международный ... подробнее →

Верховная Рада внесла в налоговое законодательство ряд изменений, которые отразятся на бизнесе украинцев . Так, Парламент принял два законопроекта, которые подразумевают изменения в украинском ... подробнее →

Форвард "Барселоны" Лионель Месси получил звание лучшего игрока 2019 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом было объявлено на церемонии вручения наград The Best, сообщает ... подробнее →

В ответ на заявление Владимира Зеленского НАБУ выступили с ответной просьбой ко гражданам Украины и самому президенту. В НАБУ призвали президента Украины конкретизировать для народа род деятельности ... подробнее →

С 01 по 30 октября 2019 в Станично-Луганской ЦРБ будут оказывать высококвалифицированную помощь врачи Первого добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова. Об этом сообщается на ... подробнее →

Освобожденный из плена РФ украинский режиссер Олег Сенцов готов пожать руку президенту России Владимиру Путину ради «освобождения украинских политзаключенных». Об этом он сообщил в ... подробнее →

Украинские пенсионеры часто не понимают, как чиновники пенсионного фонда начисляют им пенсии. Из-за этого возникают сомнения в правильности расчетов. Понятно, что людям всегда хочется большего. В ... подробнее →

Медики назвали продукты, способные усилить действия лекарств 24.09.2019 08:00 С чем нельзя смешивать медикаменты. Есть продукты, которые не в коем случае нельзя употреблять вместе с лекарствами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку . Врачи ... подробнее →