Сотрудники Службы безопасности Украины вывели на подконтрольную украинскому государству территорию объявленного ранее в розыск террориста «Луганской народной республики», после чего ... подробнее →

На подконтрольной украинскому правительству части Донбасса заминированы около 700 тысяч гектаров (7 тыс. кв. км) земли. Об этом сообщил замглавы инженерных войск ВСУ полковник Виктор Кузьмин. По его словам, передовой рубеж пока не разминируют, так как он ... подробнее →

Администрация Белого дома пошла на беспрецедентный шаг и опубликовала стенограмму телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Ниже мы публикуем самые важные выдержки разговора двух президентов. Информацию передает Диалог.UA. ... подробнее →

Опубликован документ, когда в Украине переходят на зимнее время 25.09.2019 20:14 В Украине традиционно перейдут с летнего времени на зимнее, переведя 27 октября стрелки часов на час назад. Фото распоряжения о переводе часов разместил на своем Facebook заместитель Министра ... подробнее →