Оккупанты "ДНР" придумали новые "издевательства" над жителями Донецка

26.09.2019 20:32

Стало известно о том, что террористы "ДНР" совсем разошлись, в результате чего страдают местные жители. Оккупанты сами придумывают правила для существования в непризнанной республике. Так, ... подробнее →

Новое испытание для Украины от ПАСЕ: к чему быть готовыми

26.09.2019 20:06

Украинская делегация может лишиться права присутствовать в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Так, данная информация появилась из переписки между сотрудниками секретариатов ПАСЕ ... подробнее →

Пушилин ответил на предложение Лукашенко по миротворцам

26.09.2019 19:45

Главарь «ДНР» Денис Пушилин отклонил предложение президента Беларуси Александра Лукашенко о вводе белорусских миротворческих сил. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ. Так, ... подробнее →

Долгожданная революция от Зеленского: исполнится мечта миллионов украинцев, НБУ сдался

26.09.2019 19:20

Стало известно, чего можно ждать украинцам относительно дешевых  кредитов Так глава Национального банка Украины Яков Смолий прокомментировал, насколько реалистична задача, которую поставило ... подробнее →

Закрыты детсады и школы: масштабный пожар на заводе химикатов затянул небо черными облаками

26.09.2019 19:03

Во Франции вспыхнул завод химикатов, в результате чего развернулся масштабный пожар. Об этом информирует издание "Le Parisien". По предварительной информации воспламенение произошло ... подробнее →

Украина может лишиться права доступа в зал ПАСЕ

26.09.2019 18:40

Украинскую делегацию могут лишить права присутствовать в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы во время осенней сессии. Об этом стало известно из переписки между сотрудниками секретариатов ... подробнее →

Тимошенко пошла против решения Зеленского и требует референдум

26.09.2019 18:20

Закон о рынке земли нельзя выносить в Верховную Раду, пока не будет проведен референдум по данному вопросу. Об этом на брифинге сообщила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, ... подробнее →

«Охраняют с автоматами и требуют пропуска»: в соцсети возмутились действиями членов НВФ в больнице Калинина

26.09.2019 18:05

Жители неподконтрольного Украине Донецка в социальных сетях возмущаются, что члены НВФ ввели пропускную систему в больнице имени Калинина. По словам дончан, на въезде на территорию лечебного ... подробнее →

Диетологи рассказали, как правильно пить чай при похудении

26.09.2019 17:49

Важен не только сорт, но и температура напитка. Если вы хотите сбросить вес, из всех напитков отдавайте предпочтение холодным травяным чаям — к такому выводу пришли специалисты из ... подробнее →

В Кабмине рассказали, сколько миллиардов потратят на перепись населения

26.09.2019 17:30

Бюджет осуществления переписи населения в соответствии с проектом Госслужбы статистики составляет 5 миллиардов гривень. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет во время ... подробнее →

Ахметов объединяется с Медведчуком - против Зеленского готовится настоящая сенсация

26.09.2019 17:16

В Интернете появилась информация о ведении олигархом Ринатом Ахметовым переговоров с Виктором Медведчуком о создании единой политсилы накануне новых местных выборов в Украине. Об этом сообщил ... подробнее →

В России запретили жарить шашлык, курить и жечь свечи на балконах

26.09.2019 17:00

Правительство РФ утвердило изменения в правила противопожарной безопасности, согласно которым в РФ теперь запрещено курить на балконах. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. В МЧС РФ отметили: «Теперь законом запрещено ... подробнее →

МВФ опрокинул Украину: что теперь будет с курсом доллара

26.09.2019 16:42

Кредит МВФ  не был одобрен, заявление по этому вопросу фонд сделает 27 сентября Миссия МВФ 26 сентября завершила свою работу в Украине, а на следующий день прозвучит заявление по итогам ее ... подробнее →

Члены НВФ ограничивают перемещение гражданских лиц и транспорта в ОРДЛО

26.09.2019 16:20

На неподконтрольной Украине территории Донбасса введены дополнительные ограничения на перемещение гражданских лиц и автотранспорта. Об этом сообщили ГУР МОУ. В украинской разведке отметили: ... подробнее →

Телеканал "112 Украина" завтра отключат: стало известно о жестком решении

26.09.2019 16:00

Телеканал «112 Украина» остался без лицензии на цифровое вещание. Такое решение принял Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на своем заседании, передает 112 ... подробнее →

Google представила "облегченный" Android 10

26.09.2019 15:45

Компания Google представила операционную систему для смартфонов начального уровня – Android 10 (Go Edition), сообщает Телеканал новостей «24» . Помимо традиционной оптимизации ... подробнее →

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