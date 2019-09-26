Ахметов объединяется с Медведчуком - против Зеленского готовится настоящая сенсация26.09.2019 17:16
В Интернете появилась информация о ведении олигархом Ринатом Ахметовым переговоров с Виктором Медведчуком о создании единой политсилы накануне новых местных выборов в Украине. Об этом сообщил ... подробнее →
В России запретили жарить шашлык, курить и жечь свечи на балконах26.09.2019 17:00
Правительство РФ утвердило изменения в правила противопожарной безопасности, согласно которым в РФ теперь запрещено курить на балконах. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. В МЧС РФ отметили: «Теперь законом запрещено ... подробнее →
МВФ опрокинул Украину: что теперь будет с курсом доллара26.09.2019 16:42
Кредит МВФ не был одобрен, заявление по этому вопросу фонд сделает 27 сентября Миссия МВФ 26 сентября завершила свою работу в Украине, а на следующий день прозвучит заявление по итогам ее ... подробнее →
Члены НВФ ограничивают перемещение гражданских лиц и транспорта в ОРДЛО26.09.2019 16:20
На неподконтрольной Украине территории Донбасса введены дополнительные ограничения на перемещение гражданских лиц и автотранспорта. Об этом сообщили ГУР МОУ. В украинской разведке отметили: ... подробнее →
Телеканал "112 Украина" завтра отключат: стало известно о жестком решении26.09.2019 16:00
Телеканал «112 Украина» остался без лицензии на цифровое вещание. Такое решение принял Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на своем заседании, передает 112 ... подробнее →
Google представила "облегченный" Android 1026.09.2019 15:45
Компания Google представила операционную систему для смартфонов начального уровня – Android 10 (Go Edition), сообщает Телеканал новостей «24» . Помимо традиционной оптимизации ... подробнее →
Лавров представил российскую "формулу Штайнмайера" и выдвинул Украине условия26.09.2019 15:30
Глава МИД России Лавров озвучил "формулу Штайнмайера" в российском варианте. Он открыто поддержал выборы на Донбассе согласно украинской Конституции. Об этом он рассказал росСМИ, ... подробнее →
Натуральные средства, избавляющие от бессонницы26.09.2019 15:13
В межсезонье проблема бессонницы и беспокойного сна может обострится, но прежде чем пить снотворные препараты, стоит попробовать решить проблему натуральными природными ароматами. Об этом ... подробнее →
Украинцам рассказали, от каких денег лучше избавиться до октября26.09.2019 15:03
В Украине уже в октябре перестанут принимать часть денег: Монеты номиналом одна, две и пять копеек больше не будут считаться платежным средством. На данный момент их можно сдать только в нескольких ... подробнее →
Лукашенко готов зайти на Донбасс: что будет с Украиной, роковое заявление26.09.2019 14:38
Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил свою помощь в разрешении войны на Донбассе Как сообщает Politeka , соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции ... подробнее →
Гороскоп на октябрь: открывается дорога в новую жизнь26.09.2019 14:30
Октябрь станет для некоторых знаков зодиака шансом на то, чтобы построить абсолютно новую жизнь, начать все "с нуля". О том, кого какие события ждут в наступающем месяце пишут Подробности . ... подробнее →
Создателей "Джокера" обвинили в большом количестве насилия в фильме26.09.2019 14:15
В августе состоялась мировая премьера фильма "Джокер" (в Украине выйдет на экраны 3 октября), главную роль в котором сыграл Хоакин Феникс, сообщает телеканал 112 Украина . Картина была хорошо ... подробнее →
Нацсовет отобрал лицензию у "рупора Медведчука"26.09.2019 14:00
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отказалась продлевать лицензию на цифровое вещание телеканалу "112 Украина". Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании Нацрады, ... подробнее →
США могут обнародовать еще один разговор Трампа с Зеленским26.09.2019 13:47
Белый дом, возможно, опубликует еще одну стенограмму разговора между Зеленским и Трампом, которая состоялась сразу после окончания президентских выборов в Украине. Об этом СМИ сообщил сам ... подробнее →
В ОРЛО задержан «чиновник» за «нанесение материального ущерба республике»26.09.2019 13:30
Так называемый «начальник управления Государственного комитета по земельным отношениям ЛНР» нанес ОРЛО материальный ущерб на сумму более 500 тыс. рублей. Об этом сообщили в так называемом ... подробнее →
Рябошапка объяснил, как будет реформироваться Генеральная прокуратура26.09.2019 13:14
Руслан Рябошапка объяснил, как будет реформироваться Генеральная прокуратура Украины после вступления в силу законопроекта номер 1032. По словам генпрокурора, основой станет аттестация сотрудников, которая будет состоять из трех этапов, и завершится 1 ... подробнее →
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