Во Франции вспыхнул завод химикатов, в результате чего развернулся масштабный пожар. Об этом информирует издание "Le Parisien". По предварительной информации воспламенение произошло ... подробнее →

Стало известно, чего можно ждать украинцам относительно дешевых кредитов Так глава Национального банка Украины Яков Смолий прокомментировал, насколько реалистична задача, которую поставило ... подробнее →

Главарь «ДНР» Денис Пушилин отклонил предложение президента Беларуси Александра Лукашенко о вводе белорусских миротворческих сил. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ. Так, ... подробнее →

Украинская делегация может лишиться права присутствовать в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Так, данная информация появилась из переписки между сотрудниками секретариатов ПАСЕ ... подробнее →

Украина может лишиться права доступа в зал ПАСЕ 26.09.2019 18:40 Украинскую делегацию могут лишить права присутствовать в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы во время осенней сессии. Об этом стало известно из переписки между сотрудниками секретариатов ... подробнее →

Тимошенко пошла против решения Зеленского и требует референдум 26.09.2019 18:20 Закон о рынке земли нельзя выносить в Верховную Раду, пока не будет проведен референдум по данному вопросу. Об этом на брифинге сообщила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, ... подробнее →