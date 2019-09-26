Оккупанты "ДНР" придумали новые "издевательства" над жителями Донецка26.09.2019 20:32
Стало известно о том, что террористы "ДНР" совсем разошлись, в результате чего страдают местные жители. Оккупанты сами придумывают правила для существования в непризнанной республике. Так, ... подробнее →
Новое испытание для Украины от ПАСЕ: к чему быть готовыми26.09.2019 20:06
Украинская делегация может лишиться права присутствовать в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Так, данная информация появилась из переписки между сотрудниками секретариатов ПАСЕ ... подробнее →
Пушилин ответил на предложение Лукашенко по миротворцам26.09.2019 19:45
Главарь «ДНР» Денис Пушилин отклонил предложение президента Беларуси Александра Лукашенко о вводе белорусских миротворческих сил. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ. Так, ... подробнее →
Долгожданная революция от Зеленского: исполнится мечта миллионов украинцев, НБУ сдался26.09.2019 19:20
Стало известно, чего можно ждать украинцам относительно дешевых кредитов Так глава Национального банка Украины Яков Смолий прокомментировал, насколько реалистична задача, которую поставило ... подробнее →
Закрыты детсады и школы: масштабный пожар на заводе химикатов затянул небо черными облаками26.09.2019 19:03
Во Франции вспыхнул завод химикатов, в результате чего развернулся масштабный пожар. Об этом информирует издание "Le Parisien". По предварительной информации воспламенение произошло ... подробнее →
Украина может лишиться права доступа в зал ПАСЕ26.09.2019 18:40
Украинскую делегацию могут лишить права присутствовать в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы во время осенней сессии. Об этом стало известно из переписки между сотрудниками секретариатов ... подробнее →
Тимошенко пошла против решения Зеленского и требует референдум26.09.2019 18:20
Закон о рынке земли нельзя выносить в Верховную Раду, пока не будет проведен референдум по данному вопросу. Об этом на брифинге сообщила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, ... подробнее →
«Охраняют с автоматами и требуют пропуска»: в соцсети возмутились действиями членов НВФ в больнице Калинина26.09.2019 18:05
Жители неподконтрольного Украине Донецка в социальных сетях возмущаются, что члены НВФ ввели пропускную систему в больнице имени Калинина. По словам дончан, на въезде на территорию лечебного ... подробнее →
Диетологи рассказали, как правильно пить чай при похудении26.09.2019 17:49
Важен не только сорт, но и температура напитка. Если вы хотите сбросить вес, из всех напитков отдавайте предпочтение холодным травяным чаям — к такому выводу пришли специалисты из ... подробнее →
В Кабмине рассказали, сколько миллиардов потратят на перепись населения26.09.2019 17:30
Бюджет осуществления переписи населения в соответствии с проектом Госслужбы статистики составляет 5 миллиардов гривень. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет во время ... подробнее →
Ахметов объединяется с Медведчуком - против Зеленского готовится настоящая сенсация26.09.2019 17:16
В Интернете появилась информация о ведении олигархом Ринатом Ахметовым переговоров с Виктором Медведчуком о создании единой политсилы накануне новых местных выборов в Украине. Об этом сообщил ... подробнее →
В России запретили жарить шашлык, курить и жечь свечи на балконах26.09.2019 17:00
Правительство РФ утвердило изменения в правила противопожарной безопасности, согласно которым в РФ теперь запрещено курить на балконах. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. В МЧС РФ отметили: «Теперь законом запрещено ... подробнее →
МВФ опрокинул Украину: что теперь будет с курсом доллара26.09.2019 16:42
Кредит МВФ не был одобрен, заявление по этому вопросу фонд сделает 27 сентября Миссия МВФ 26 сентября завершила свою работу в Украине, а на следующий день прозвучит заявление по итогам ее ... подробнее →
Члены НВФ ограничивают перемещение гражданских лиц и транспорта в ОРДЛО26.09.2019 16:20
На неподконтрольной Украине территории Донбасса введены дополнительные ограничения на перемещение гражданских лиц и автотранспорта. Об этом сообщили ГУР МОУ. В украинской разведке отметили: ... подробнее →
Телеканал "112 Украина" завтра отключат: стало известно о жестком решении26.09.2019 16:00
Телеканал «112 Украина» остался без лицензии на цифровое вещание. Такое решение принял Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на своем заседании, передает 112 ... подробнее →
Google представила "облегченный" Android 1026.09.2019 15:45
Компания Google представила операционную систему для смартфонов начального уровня – Android 10 (Go Edition), сообщает Телеканал новостей «24» . Помимо традиционной оптимизации ... подробнее →
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- Украина может лишиться права доступа в зал ПАСЕ18:40
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