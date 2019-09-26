На неподконтрольной Украине территории Донбасса введены дополнительные ограничения на перемещение гражданских лиц и автотранспорта. Об этом сообщили ГУР МОУ. В украинской разведке отметили: ... подробнее →

Кредит МВФ не был одобрен, заявление по этому вопросу фонд сделает 27 сентября Миссия МВФ 26 сентября завершила свою работу в Украине, а на следующий день прозвучит заявление по итогам ее ... подробнее →

Правительство РФ утвердило изменения в правила противопожарной безопасности, согласно которым в РФ теперь запрещено курить на балконах. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. В МЧС РФ отметили: «Теперь законом запрещено ... подробнее →

В Интернете появилась информация о ведении олигархом Ринатом Ахметовым переговоров с Виктором Медведчуком о создании единой политсилы накануне новых местных выборов в Украине. Об этом сообщил ... подробнее →

В межсезонье проблема бессонницы и беспокойного сна может обострится, но прежде чем пить снотворные препараты, стоит попробовать решить проблему натуральными природными ароматами. Об этом ... подробнее →

Глава МИД России Лавров озвучил "формулу Штайнмайера" в российском варианте. Он открыто поддержал выборы на Донбассе согласно украинской Конституции. Об этом он рассказал росСМИ, ... подробнее →

Телеканал «112 Украина» остался без лицензии на цифровое вещание. Такое решение принял Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на своем заседании, передает 112 ... подробнее →

Украинцам рассказали, от каких денег лучше избавиться до октября 26.09.2019 15:03 В Украине уже в октябре перестанут принимать часть денег: Монеты номиналом одна, две и пять копеек больше не будут считаться платежным средством. На данный момент их можно сдать только в нескольких ... подробнее →

Гороскоп на октябрь: открывается дорога в новую жизнь 26.09.2019 14:30 Октябрь станет для некоторых знаков зодиака шансом на то, чтобы построить абсолютно новую жизнь, начать все "с нуля". О том, кого какие события ждут в наступающем месяце пишут Подробности . ... подробнее →