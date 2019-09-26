В Интернете появилась информация о ведении олигархом Ринатом Ахметовым переговоров с Виктором Медведчуком о создании единой политсилы накануне новых местных выборов в Украине. Об этом сообщил ... подробнее →

Бюджет осуществления переписи населения в соответствии с проектом Госслужбы статистики составляет 5 миллиардов гривень. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет во время ... подробнее →

Важен не только сорт, но и температура напитка. Если вы хотите сбросить вес, из всех напитков отдавайте предпочтение холодным травяным чаям — к такому выводу пришли специалисты из ... подробнее →

Жители неподконтрольного Украине Донецка в социальных сетях возмущаются, что члены НВФ ввели пропускную систему в больнице имени Калинина. По словам дончан, на въезде на территорию лечебного ... подробнее →

В России запретили жарить шашлык, курить и жечь свечи на балконах 26.09.2019 17:00 Правительство РФ утвердило изменения в правила противопожарной безопасности, согласно которым в РФ теперь запрещено курить на балконах. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. В МЧС РФ отметили: «Теперь законом запрещено ... подробнее →