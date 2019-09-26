Создателей "Джокера" обвинили в большом количестве насилия в фильме

26.09.2019 14:15

В августе состоялась мировая премьера фильма "Джокер" (в Украине выйдет на экраны 3 октября), главную роль в котором сыграл Хоакин Феникс, сообщает телеканал 112 Украина . Картина была хорошо ... подробнее →

Нацсовет отобрал лицензию у "рупора Медведчука"

26.09.2019 14:00

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отказалась продлевать лицензию на цифровое вещание телеканалу "112 Украина". Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании Нацрады, ... подробнее →

США могут обнародовать еще один разговор Трампа с Зеленским

26.09.2019 13:47

Белый дом, возможно, опубликует еще одну стенограмму разговора между Зеленским и Трампом, которая состоялась сразу после окончания президентских выборов в Украине. Об этом СМИ сообщил сам ... подробнее →

В ОРЛО задержан «чиновник» за «нанесение материального ущерба республике»

26.09.2019 13:30

Так называемый «начальник управления Государственного комитета по земельным отношениям ЛНР» нанес ОРЛО материальный ущерб на сумму более 500 тыс. рублей. Об этом сообщили в так называемом ... подробнее →

Рябошапка объяснил, как будет реформироваться Генеральная прокуратура

26.09.2019 13:14

Руслан Рябошапка объяснил, как будет реформироваться Генеральная прокуратура Украины после вступления в силу законопроекта номер 1032. По словам генпрокурора, основой станет аттестация сотрудников, которая будет состоять из трех этапов, и завершится 1 ... подробнее →

Пенсия на 5 лет раньше срока: что для этого требуется?

26.09.2019 13:00

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект №0972, который внес в парламент нардеп прошлого созыва Юрий Шухевич из фракции "Радикальная партия". На то время, а именно в 2015 году депутаты ... подробнее →

В марте 2020 года пенсионеров ждет очередное повышение пенсий

26.09.2019 12:45

Пенсии  многих пенсионеров такие, что не радоваться любому повышению их просто невозможно. Весть о том, что в марте опять правительство сделает подарок украинским пенсионерам приятна для ... подробнее →

На Закарпатье проводят масштабные обыски

26.09.2019 12:30

Правозащитник Роман Келемен описал тревожную обстановку на Закарпатье. Там проводятся масштабные обыски, при участии "600 спецназовцев на вертолетах". Полиция переведена на усиленный режим ... подробнее →

Зеленский сделал срочное заявление о критике в адрес Меркель, Макрона и стран ЕС

26.09.2019 12:16

​Возвращение России в ПАСЕ и поддержка Евросоюзом строительства "Северного потока - 2" является угрозами для Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский. В то же время он ... подробнее →

Боец ВСУ взял заложницу и устроил бойню: началась операция «Гром»

26.09.2019 12:04

Боец  ВСУ  переполошил населенный пункт, взяв в заложники женщину Об этом информирует  пресс-служба  Нацполиции Херсонской области. Сообщается, что ЧП случилось в Каховке. ... подробнее →

В Горловке под обстрел попали два поселка: повреждены школа, автомобиль и жилые дома

26.09.2019 11:42

В неподконтрольной Украине Горловке в поселке шахты имени Гагарина в результате попадания взрывоопасных предметов повреждены остекление школы и дома. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так ... подробнее →

Компания Redmi презентовала новый бюджетный смартфон

26.09.2019 11:30

Компания Redmi презентовала бюджетный смартфон Redmi 8A, сообщает  ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Телефон оснащен процессором Snapdragon 439. Объем оперативной памяти составляет 2ГБ или 3 ГБ в ... подробнее →

Война на Донбассе разгорается с новой силой: жертвами обстрелов боевиков стали 3 бойцов ВСУ

26.09.2019 11:14

В ходе многочисленных нарушений режима прекращения огня на Донбассе со стороны гибридной армии РФ двое украинских бойцов получили ранения, а один военнослужащий ВСУ получил боевую травму. За ... подробнее →

Зеленский сделал Путину дерзкое предложение по Донбассу: «Если вы готовы…»

26.09.2019 11:00

Владимир Зеленский  раскрыл детали своего разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым О своей беседе с российским министром президент Украины рассказал по итогам встречи с президентом США ... подробнее →

Украину атакуют дожди: синоптики рассказали, кому не повезет сегодня

26.09.2019 10:43

Согласно данным  Погода  УНИАН , в четверг, 26 сентября, в Украине пройдут дожди, на юге температура до +20°. На востоке без осадков, температура ночью до +4°, днем до ... подробнее →

Зеленский рассказал, примет ли Трамп участие во встрече «нормандской четверки»

26.09.2019 10:30

Предстоящий саммит глав стран «нормандского формата» по ситуации на Донбассе пройдет без участия США. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом ... подробнее →

Показано c 1 по 16 (из 28 новостей)

12>»

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх