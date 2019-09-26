Создателей "Джокера" обвинили в большом количестве насилия в фильме26.09.2019 14:15
В августе состоялась мировая премьера фильма "Джокер" (в Украине выйдет на экраны 3 октября), главную роль в котором сыграл Хоакин Феникс, сообщает телеканал 112 Украина . Картина была хорошо ... подробнее →
Нацсовет отобрал лицензию у "рупора Медведчука"26.09.2019 14:00
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отказалась продлевать лицензию на цифровое вещание телеканалу "112 Украина". Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании Нацрады, ... подробнее →
США могут обнародовать еще один разговор Трампа с Зеленским26.09.2019 13:47
Белый дом, возможно, опубликует еще одну стенограмму разговора между Зеленским и Трампом, которая состоялась сразу после окончания президентских выборов в Украине. Об этом СМИ сообщил сам ... подробнее →
В ОРЛО задержан «чиновник» за «нанесение материального ущерба республике»26.09.2019 13:30
Так называемый «начальник управления Государственного комитета по земельным отношениям ЛНР» нанес ОРЛО материальный ущерб на сумму более 500 тыс. рублей. Об этом сообщили в так называемом ... подробнее →
Рябошапка объяснил, как будет реформироваться Генеральная прокуратура26.09.2019 13:14
Руслан Рябошапка объяснил, как будет реформироваться Генеральная прокуратура Украины после вступления в силу законопроекта номер 1032. По словам генпрокурора, основой станет аттестация сотрудников, которая будет состоять из трех этапов, и завершится 1 ... подробнее →
Пенсия на 5 лет раньше срока: что для этого требуется?26.09.2019 13:00
Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект №0972, который внес в парламент нардеп прошлого созыва Юрий Шухевич из фракции "Радикальная партия". На то время, а именно в 2015 году депутаты ... подробнее →
В марте 2020 года пенсионеров ждет очередное повышение пенсий26.09.2019 12:45
Пенсии многих пенсионеров такие, что не радоваться любому повышению их просто невозможно. Весть о том, что в марте опять правительство сделает подарок украинским пенсионерам приятна для ... подробнее →
На Закарпатье проводят масштабные обыски26.09.2019 12:30
Правозащитник Роман Келемен описал тревожную обстановку на Закарпатье. Там проводятся масштабные обыски, при участии "600 спецназовцев на вертолетах". Полиция переведена на усиленный режим ... подробнее →
Зеленский сделал срочное заявление о критике в адрес Меркель, Макрона и стран ЕС26.09.2019 12:16
Возвращение России в ПАСЕ и поддержка Евросоюзом строительства "Северного потока - 2" является угрозами для Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский. В то же время он ... подробнее →
Боец ВСУ взял заложницу и устроил бойню: началась операция «Гром»26.09.2019 12:04
Боец ВСУ переполошил населенный пункт, взяв в заложники женщину Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Херсонской области. Сообщается, что ЧП случилось в Каховке. ... подробнее →
В Горловке под обстрел попали два поселка: повреждены школа, автомобиль и жилые дома26.09.2019 11:42
В неподконтрольной Украине Горловке в поселке шахты имени Гагарина в результате попадания взрывоопасных предметов повреждены остекление школы и дома. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так ... подробнее →
Компания Redmi презентовала новый бюджетный смартфон26.09.2019 11:30
Компания Redmi презентовала бюджетный смартфон Redmi 8A, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Телефон оснащен процессором Snapdragon 439. Объем оперативной памяти составляет 2ГБ или 3 ГБ в ... подробнее →
Война на Донбассе разгорается с новой силой: жертвами обстрелов боевиков стали 3 бойцов ВСУ26.09.2019 11:14
В ходе многочисленных нарушений режима прекращения огня на Донбассе со стороны гибридной армии РФ двое украинских бойцов получили ранения, а один военнослужащий ВСУ получил боевую травму. За ... подробнее →
Зеленский сделал Путину дерзкое предложение по Донбассу: «Если вы готовы…»26.09.2019 11:00
Владимир Зеленский раскрыл детали своего разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым О своей беседе с российским министром президент Украины рассказал по итогам встречи с президентом США ... подробнее →
Украину атакуют дожди: синоптики рассказали, кому не повезет сегодня26.09.2019 10:43
Согласно данным Погода УНИАН , в четверг, 26 сентября, в Украине пройдут дожди, на юге температура до +20°. На востоке без осадков, температура ночью до +4°, днем до ... подробнее →
Зеленский рассказал, примет ли Трамп участие во встрече «нормандской четверки»26.09.2019 10:30
Предстоящий саммит глав стран «нормандского формата» по ситуации на Донбассе пройдет без участия США. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом ... подробнее →
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- Нацсовет отобрал лицензию у "рупора Медведчука"14:00
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- В марте 2020 года пенсионеров ждет очередное повышение пенсий12:45
- На Закарпатье проводят масштабные обыски12:30
- Зеленский сделал срочное заявление о критике в адрес Меркель, Макрона и стран ЕС 12:16
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