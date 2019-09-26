Так называемый «начальник управления Государственного комитета по земельным отношениям ЛНР» нанес ОРЛО материальный ущерб на сумму более 500 тыс. рублей. Об этом сообщили в так называемом ... подробнее →

Белый дом, возможно, опубликует еще одну стенограмму разговора между Зеленским и Трампом, которая состоялась сразу после окончания президентских выборов в Украине. Об этом СМИ сообщил сам ... подробнее →

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отказалась продлевать лицензию на цифровое вещание телеканалу "112 Украина". Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании Нацрады, ... подробнее →

В августе состоялась мировая премьера фильма "Джокер" (в Украине выйдет на экраны 3 октября), главную роль в котором сыграл Хоакин Феникс, сообщает телеканал 112 Украина . Картина была хорошо ... подробнее →

Рябошапка объяснил, как будет реформироваться Генеральная прокуратура 26.09.2019 13:14 Руслан Рябошапка объяснил, как будет реформироваться Генеральная прокуратура Украины после вступления в силу законопроекта номер 1032. По словам генпрокурора, основой станет аттестация сотрудников, которая будет состоять из трех этапов, и завершится 1 ... подробнее →

В марте 2020 года пенсионеров ждет очередное повышение пенсий 26.09.2019 12:45 Пенсии многих пенсионеров такие, что не радоваться любому повышению их просто невозможно. Весть о том, что в марте опять правительство сделает подарок украинским пенсионерам приятна для ... подробнее →