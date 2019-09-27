Астролог Ермолаев рассказал, сколько Заворотнюк будет бороться за жизнь27.09.2019 22:40
Эксперт по звездам Дмитрий Ермолаев рассказал, что у Анастасии Заворотнюк есть шанс вылечиться, и раскрыл, сколько еще ей нужно сражаться за свою жизнь . Астролог и хиромант Дмитрий Ермолаев ... подробнее →
Курс валют на 30 сентября: гривна выросла до нового рекорда27.09.2019 22:20
Украинская национальная валюта в очередной раз обновила более чем трехгодичный рекорд курса относительно доллара. Национальный банк Украины на понедельник, 30 сентября, укрепил курс гривны по ... подробнее →
Бюджет заработал на «евробляхерах» в 7 раз больше запланированного27.09.2019 22:00
За 8 месяцев этого года в государственный бюджет поступило в 7 раз больше платежей от растаможивания "евроблях", чем ожидалось . Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады, ... подробнее →
Данилюк уходит из-за разногласий с Богданом и Коломойским27.09.2019 21:38
Как передает replyua.net , секретарь СНБО Александр Данилюк, не дожидаясь возвращения президента Украины Владимира Зеленского из США , направил заявление об отставке в Офис президента. ... подробнее →
В ЕС рассказали, сколько сделали для сектора безопасности Украины27.09.2019 21:20
Европейский Союз поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины с помощью санкций, дипломатических усилий и диалога. Кроме того, ЕС и государства-члены блока вносят ... подробнее →
Названы осенние продукты, содержащие больше всего нитратов27.09.2019 21:01
Большое количество нитратов в продуктах питания приводит к ухудшению самочувствия и различным заболеваниям. С одной стороны, нитраты есть практически в любом продукте и в маленькой дозе не ... подробнее →
Кабмин решил ввести электронные водительские права27.09.2019 20:39
Правительство работает над запуском цифровых водительских прав и студенческих билетов . Об этом сообщил вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Украинской ... подробнее →
Сенцов рассказал об обмене пленными между Украиной и Россией "изнутри"27.09.2019 20:17
Украинский режиссёр Олег Сенцов поведал, как выглядел обмен пленными со стороны украинцев, которых планировали освободить из российских тюрем. Так пишет replyua.net , ссылаясь на "Новое ... подробнее →
В Киевской области спасли из запертой квартиры трехлетнюю девочку27.09.2019 20:02
Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области освободили из закрытой квартиры трехлетнюю девочку. ЧП произошло в Славутиче. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в ... подробнее →
Вымогал деньги: в Днепре пятиклассник "заминировал" школу27.09.2019 19:39
В Днепре полицейские установили пятиклассника, который сообщил о минировании школы и требовал деньги. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции. Как выяснилось, 26 сентября около 14:00 ... подробнее →
«В Горловке около 1000 человек, люди возвращаются обратно»: соцсети о ситуации на КПП ОРДО27.09.2019 19:25
Сегодня на пунктах пропуска, подконтрольных членам НВФ на блокпосту в «Горловке» собрались огромные пешие очереди. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Так, на ... подробнее →
Скоро в Украине отметят профессиональный праздник учителей27.09.2019 19:03
День учителя в Украине ежегодно отмечается в первое воскресенье октября. В 2019 году праздник приходится на 6 октября, однако школьники чаще всего поздравляют учителей в пятницу, предшествующую ... подробнее →
"Субсидий хватит на всех": в Кабмине рассказали об изменениях27.09.2019 18:40
Соколовская заверила, что нынешняя система госпомощи "в принципе работает". Министерство социальной политики не намерено изменять систему субсидий в Украине, но откорректирует "определенные ... подробнее →
СБУ провела операцию по захвату крупного финансиста боевиков в "ЛНР"27.09.2019 18:26
Бывшего сотрудника Министерства внутренних дел задержали СБУшники по подозрению в финансировании боевиков в Луганской области. Речь идет сумме в 100 млн гривен, деньги шли на неподконтрольную ... подробнее →
Болит слева в животе: о каких заболеваниях сигнализирует организм27.09.2019 18:12
Не занимайтесь самолечением! Боль в животе является одной из главных причин, по которой люди обращаются за медицинской помощью. И это неудивительно: ведь боль может свидетельствовать о ... подробнее →
Отопление в школах и больницах могут включить уже на следующей неделе27.09.2019 17:49
По словам Петра Пантелеева, столица готова к пуску тепла почти что на 100%. Готовность Киева к запуску отопительного сезона составляет 97%, а по индивидуальным заявкам уже со следующей недели ... подробнее →
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