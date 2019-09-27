Астролог Ермолаев рассказал, сколько Заворотнюк будет бороться за жизнь 27.09.2019 22:40 Эксперт по звездам Дмитрий Ермолаев рассказал, что у Анастасии Заворотнюк есть шанс вылечиться, и раскрыл, сколько еще ей нужно сражаться за свою жизнь . Астролог и хиромант Дмитрий Ермолаев ... подробнее →

Бюджет заработал на «евробляхерах» в 7 раз больше запланированного 27.09.2019 22:00 За 8 месяцев этого года в государственный бюджет поступило в 7 раз больше платежей от растаможивания "евроблях", чем ожидалось . Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады, ... подробнее →