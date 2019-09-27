В Украине готовят создание военной полиции - что известно27.09.2019 11:00
Новый министр обороны Украины Андрей Загороднюк анонсировал появление в Украине военной полиции. Неожиданно идея пришлась не по душе депутату президентской партии "Слуга народа" Максу Бужанскому. ... подробнее →
Врачи рассказали, как снизить уровень сахара в крови без лекарств27.09.2019 10:41
Помогут обычные продукты. Специалисты рассказали, как можно снизить уровень сахара в крови с помощью обычных продуктов, передает Хроника.инфо со ссылкой на Happy news. Если ... подробнее →
Олег Винник засветился в российском флешмобе (ВИДЕО)27.09.2019 10:30
Украинский певец Олег Винник принял участие во флешмобе #ВсемМир, который был организован россиянами, и засветился в общем ролике с коллегами из РФ, сообщает СТРАНА.ua . Видео с клипом #ВсемМир ... подробнее →
В ближайшие дни на Донбассе ожидается теплая погода27.09.2019 10:19
В ближайшие дни жителей Донбасса ожидает теплая, солнечная погода без дождей. Такая информация размещена на сайте Укргидрометцентра. Так 27 сентября , в Донецкой области будет малооблачно, днем столбики термометров покажут +16 … + 18 °С, а ... подробнее →
«Хотят войны с Зеленским»: Ахметов объединяет свои силы с кумом Путина Медведчуком – СМИ27.09.2019 10:00
Сегодня украинские средства массовой информации обнародовали новость о том, что известный олигарх Ринат Ахметов и кум президента страны-агрессора Российской Федерации Владимира ... подробнее →
С 1 октября Киевстар меняет свои тарифы: первые подробности27.09.2019 09:40
Важная информация. С 1 октября мобильный абонент запустит новую линейку для пользователей фиксированного доступа во всемирную сеть "Домашний интернет", передает портал UBR. А для тех, кто имеет ... подробнее →
Эрос Рамазотти отменил концерт в Киеве27.09.2019 09:30
Киевский концерт итальянского эстрадного певца Эроса Рамазотти отменен. Об этом сообщило концертное агентство "Мельница", которое занималось организацией мероприятия, передает телеканал 112 Украина . ... подробнее →
18-летний футболист Ниццы признался, что украл у одноклубника часы за 70 тысяч евро27.09.2019 09:20
Форвард "Ниццы" Ламин Диаби признался в том, что украл дорогие часы у одноклубника Каспера Дольберга . Футболист извинился перед главным тренером команды Патриком Виейрой, передает AFP. По ... подробнее →
Новый штамм гриппа в Украине: медик рассказала, кто находится в группе риска27.09.2019 09:00
В течение эпидемиологического сезона в Украине будет циркулировать новый штамм гриппа, который будет более опасным для людей трудоспособного возраста с хроническими заболеваниями. Об этом ... подробнее →
Члены НВФ 23 раза открыли огонь по ВСУ за минувшие сутки: ранен украинский военный27.09.2019 08:40
За минувшие сутки члены НВФ 23 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает пресс -служба операции Объединенных сил. По данным ... подробнее →
Смертельное ДТП в Броварах: полицейский снес остановку с людьми27.09.2019 08:20
Стало известно о том, что 26 сентября, в Киевское области случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек и еще несколько были травмированы. Так, смертельная ... подробнее →
В ОРДО объяснили, обязательно ли участие жителей «республики» в «переписи населения»27.09.2019 08:00
На неподконтрольной Украине части Донетчины с 1 по 14 октября пройдет «перепись населения». При этом у многих местных жителей возникает вопрос, обязательно ли участие в ней. В ... подробнее →
Стало известно, какая еда может защитить от рака кишечника27.09.2019 07:40
Треть болезней связана с неправильным питанием. Специалисты рассказали о простых рекомендациях, которые помогут защититься от рака кишечника – более трети случаев его развития связаны с ... подробнее →
Запасы газа Украины впервые за 10 лет достигли 20,1 млрд кубометров27.09.2019 07:20
Объемы газа в подземных хранилищах Украины по состоянию четверг, 26 сентября, достигли 20,1 млрд кубометров, что является самым большим показателем на эту дату с 2010 года. Об этом сообщает ... подробнее →
США будут помогать Зеленскому бороться с коррупцией – Помпео27.09.2019 07:00
США намерены помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому в борьбе с коррупцией. Об этом заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке госсекретарь США Майкл Помпео. " Каждое из действий, ... подробнее →
- Члены НВФ 23 раза открыли огонь по ВСУ за минувшие сутки: ранен украинский военный08:40
- В ОРДО объяснили, обязательно ли участие жителей «республики» в «переписи населения»08:00
- О Крыме забудем: эксперт рассказал, к чему стоит готовиться полуострову после деоккупации Донбасса22:11
- Оккупанты "ДНР" придумали новые "издевательства" над жителями Донецка20:32
- Пушилин ответил на предложение Лукашенко по миротворцам19:45
- «Охраняют с автоматами и требуют пропуска»: в соцсети возмутились действиями членов НВФ в больнице Калинина18:05
- Члены НВФ ограничивают перемещение гражданских лиц и транспорта в ОРДЛО16:20
- Лукашенко готов зайти на Донбасс: что будет с Украиной, роковое заявление14:38
- В Горловке под обстрел попали два поселка: повреждены школа, автомобиль и жилые дома11:42
- Война на Донбассе разгорается с новой силой: жертвами обстрелов боевиков стали 3 бойцов ВСУ11:14
- В Украине готовят создание военной полиции - что известно 11:00
- Врачи рассказали, как снизить уровень сахара в крови без лекарств10:41
- Олег Винник засветился в российском флешмобе (ВИДЕО)10:30
- В ближайшие дни на Донбассе ожидается теплая погода10:19
- «Хотят войны с Зеленским»: Ахметов объединяет свои силы с кумом Путина Медведчуком – СМИ10:00
- С 1 октября Киевстар меняет свои тарифы: первые подробности09:40
- Эрос Рамазотти отменил концерт в Киеве09:30
- 18-летний футболист Ниццы признался, что украл у одноклубника часы за 70 тысяч евро09:20
- Новый штамм гриппа в Украине: медик рассказала, кто находится в группе риска09:00
- Члены НВФ 23 раза открыли огонь по ВСУ за минувшие сутки: ранен украинский военный08:40
- Врачи рассказали, как снизить уровень сахара в крови без лекарств10:41
- 18-летний футболист Ниццы признался, что украл у одноклубника часы за 70 тысяч евро09:20
- Новый штамм гриппа в Украине: медик рассказала, кто находится в группе риска09:00
- Стало известно, какая еда может защитить от рака кишечника07:40
- Врачи рассказали о полезных свойствах сала20:48
- Диетологи рассказали, как правильно пить чай при похудении17:49
- Натуральные средства, избавляющие от бессонницы15:13
- Диетолог рассказал, можно ли пить кофе худеющим09:57
- Врачи объяснили, почему нельзя отказываться от завтрака08:00
- Как распознать депрессию: названы 6 главных признаков22:33
- Долгожданная революция от Зеленского: исполнится мечта миллионов украинцев, НБУ сдался
- В Донецке началась срочная эвакуация
- Террористы «ДНР» взялись за пенсионеров: население в панике
- Жителям ОРДО, не желающим проходить перепись на дому, предоставлен другой вариант
- Склад боеприпасов в Донецке подорвали партизаны: волонтеры сообщили, что так сильно рвануло в тылу "ДНР"
- В Донецке уничтожена танковая часть «ДНР»
- Правительство обновило «базу переселенцев» и опубликовало шокирующие цифры
- О Крыме забудем: эксперт рассказал, к чему стоит готовиться полуострову после деоккупации Донбасса
- Зеленский сделал срочное заявление о критике в адрес Меркель, Макрона и стран ЕС
- Оккупанты "ДНР" придумали новые "издевательства" над жителями Донецка