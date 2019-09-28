В Донецке прошла продовольственная ярмарка с участием «отечественных» производителей28.09.2019 22:34
Сегодня в неподконтрольном Украине Донецке прошла продовольственная ярмарка. Об этом рассказали местные СМИ со ссылкой на так называемое «министерство агропромышленной политики и ... подробнее →
12 способов, которыми Вселенная посылает вам важные сообщения28.09.2019 22:16
Несомненно, вы уже получали сообщения от Вселенной. Но зачастую даже не осознавали этого, принимая происходящее за совпадения. Однако Вселенная устроена так, что все равно будет повторять свои ... подробнее →
Янину Соколову удивила новость из Донецка: "Что это вообще такое?". ВИДЕО28.09.2019 21:50
Вышел новый сюжет популярного шоу "Вечер с Яниной Соколовой". В нем постебались на последним "прорывом" оккупантов - установкой таксофона в Донецке. Новый выпуск "Вечера с Яниной Соколовой" за ... подробнее →
«Ты как с президентом разговариваешь, гн*да!» На «Лиге смеха» высмеяли Владимира Зеленского28.09.2019 21:28
В сети опубликовали видео, где на «Лиге смеха» Марк Куцевалов и Игорь Ласточкин посмеялись над президентом Владимиром Зеленским, передает replyua.net . Отметим, на Кубке Чемпионов в ... подробнее →
В Кировском районе Донецка обстрелами повреждена стоматология и хозпостройка28.09.2019 21:09
Сегодня, 28 сентября, боевыми действиями повреждены несколько объектов в поселке Старомихайловка Кировского района Донецка. Об этом сообщают СМИ, подконтрольные НВФ «ДНР», передает ... подробнее →
Раковые клетки самоуничтожаются: найден новый метод лечения28.09.2019 20:52
Последнее открытие ученых из Пенсильванского университета может стать основой для долгожданного лекарства от рака, которое ждут миллионы людей. В течение многих лет ученые пытались добиться успеха ... подробнее →
Глоба: "Октябрь - 2019 с первых дней поставит перед серьезным выбором - решится: пан или пропал"28.09.2019 20:31
Октябрь 2019 года пройдет под знаком ретроградного Меркурия, что сделает месяц знаковым для каждого человека в большей или меньшей степени. Астролог отмечает, что второй месяц считается одним из ... подробнее →
У Путина отреагировали на отставку Волкера, назвав его миссию «провальной»28.09.2019 20:08
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал отставку спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера. Об Косачева написал в личном профиле в ... подробнее →
Путин не просто так летит к Макрону: идет подготовка к большой сделке по Донбассу28.09.2019 19:48
Вскоре президент РФ Владимир посетит Париж по приглашению французского президента Эммануэля Макрона. Там решится судьба грядущей встречи в "нормандском формате". С инсайдом о визите Путина в ... подробнее →
Германия не изменит своего мнения о Киеве даже после критики — спикер Меркель28.09.2019 19:24
На брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил о том, что Германия не поменяет своего отношения к Киеву, даже после обсуждения президентом США Дональдом ... подробнее →
Пургин: «Сегодня Республика характеризуется словом — бедность»28.09.2019 19:01
«Экономика» в ОРДО сегодня находится в состоянии коллапса, а жизнь в «республике» можно охарактеризовать одним словом — бедность. Такое мнение высказал один из ... подробнее →
До осеннего призыва - 2019 в Украине осталось три дня: кого призовут, и кому положена отсрочка28.09.2019 18:42
В 2019 году в рамках осеннего призыва планируется призвать примерно 15 тысяч человек. Осенний призыв стартует уже в будущий вторник, 1 октября. В армию призовут мужчин возрастом от 20 до 27 лет. ... подробнее →
Гороскоп на 29 сентября для всех знаков Зодиака28.09.2019 18:23
« ФАКТЫ » предлагают вам гороскоп на 29 сентября для всех знаков Зодиака. Овен Овнам придется встретиться с человеком, которого старались долго избегать. Осторожнее с покупками. Телец ... подробнее →
В Умань прибыли десятки тысяч хасидов: фото паломников и данные о первом ЧП28.09.2019 17:58
В течение суток, 27 сентября, в Украину прибыли 5 687 паломников-хасидов, которые направляются в город Умань Черкасской области, пишет Апостроф. Как сообщают в пресс-службе Госпоргранслужбы, в ... подробнее →
Зеленский уволил Демчину с военной службы в запас СБУ28.09.2019 17:40
Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Павла Демчины с военной службы в запас СБУ. Текст указа № 719/2019 от 28 сентября обнародован на на сайте главы государства, ... подробнее →
Глобальное потепление и здоровье украинцев: эксперт нашла яркое сравнение28.09.2019 17:19
Глобальное потепление в мире и вызванные им масштабные тепловые волны могут приводить к существенному ухудшению здоровья некоторых групп украинцев. Об этом координатор программы "Изменение климата ... подробнее →
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