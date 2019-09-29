Волонтеры опубликовали новые доказательства присутствия военных РФ на Донбассе29.09.2019 11:41
Участие российских военных в боевых действиях на Донбассе и аннексии Крыма получило очередное доказательство в виде фото военных ВС РФ в Луганской области опубликовали волонтеры международного ... подробнее →
«Самый серьезный удар для Порошенко»: Пушков рассказал, как Волкер подрывал Минские соглашения29.09.2019 11:20
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер был уволен со своей должности. Как сообщает replyua.net , ранее американские СМИ рассказали, что Волкер якобы по своей воле подал в отставку, ... подробнее →
На Донбассе все резко ухудшилось - враг пошел в атаку сразу на двух направлениях, гремят бои29.09.2019 10:55
На Донбассе наблюдается серьезное обострение конфликта. Только 28 сентября гибридная армия РФ 23 раза атаковала позиции ВСУ. При этом враг применял запрещенную "Минском" тяжелую артиллерию, передает ... подробнее →
В зоне ООС 23 обстрела за сутки: НВФ активно применяют запрещенное оружие29.09.2019 10:31
За минувшие сутки члены НВФ 23 раза нарушили режим прекращения огня, однако, потерь со стороны ВСУ не было. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил. По данным штаба, противник ... подробнее →
Ликвидирован опасный враг Украины - одесский снайпер Скрипач из команды Гудвина29.09.2019 10:08
На Донбассе простился с жизнью известный террорист "ДНР", снайпер по кличке Скрипач. Он орудовал в группировке Гудвина. О смерти Скрипача рассказал в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан со ссылкой на ... подробнее →
Как в фильме ужасов: сеть взбудоражило фото известного стадиона в Донецке29.09.2019 09:53
Стадион "Шахтер" в Донецке пустует и зарастает папоротником, как и другие известные стадионы оккупированного города. Соответствующие фото опубликовал в Twitter пользователь Виталий Барабаненко, ... подробнее →
Гороскоп на 29 сентября 2019: кому сегодня очень не повезет29.09.2019 09:27
Гороскоп на 29 сентября 2019 года для всех знаков Зодиака. Воскресенье для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. From-ua предлагает читателю подробнее узнать ... подробнее →
Украинцев начнут лишат водительских прав: детали нового закона29.09.2019 09:11
В Украине продолжаются изменения, которые призваны поднять экономику и сделать страну более современной для соответствия стандартам Европейского Союза. Издание " Сегодня " сообщает, что Михаил ... подробнее →
«Информация уточняется»: СМИ сообщили об аресте Пушилина29.09.2019 08:50
Вчера ряд СМИ со ссылкой на издание Donbass. live сообщили, что «главарь «ДНР» Денис Пушилин якобы, находится под домашним арестом. Как отмечает ресурс, информация о возможном ... подробнее →
На Донбассе идут жесткие бои: ВСУ выстояли29.09.2019 08:29
Террористы "ДНР" в пятницу, 28 сентября, 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями ... подробнее →
«Рвануло где-то жестко»: Жители Докучаевска сообщают о сильном взрыве29.09.2019 08:11
Жители неподконтрольного украинской власти Докучаевска (Донецкая область) ощутили сильную взрывную волну. Об этом люди пишут в соцсетях, передает donpress . По их данным вчера, примерно в ... подробнее →
Россия завезла боевикам на Донбасс просроченные ракеты: появились подробности29.09.2019 07:48
В т.н. "Л/ДНР" боевики не только грабят и избивают мирных жителей, но и ставят под угрозу их жизни, устраивая целые склады непригодных боеприпасов, которые могут сдетонировать. Об этом сообщает ... подробнее →
ВСУ получили "сокрушителя живой силы и техники": батарею минометов "БАРС 8ММК" калибром 120 мм. ВИДЕО29.09.2019 07:30
28 сентября в поле успешно прошли испытательные стрельбы нового миномета на бронированном автомобиле, который обеспечит экипажу внушительную защиту от осколков снарядов противника. Украинской армии ... подробнее →
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