Волонтеры опубликовали новые доказательства присутствия военных РФ на Донбассе

29.09.2019 11:41

Участие российских военных в боевых действиях на Донбассе и аннексии Крыма получило очередное доказательство в виде фото военных ВС РФ в Луганской области опубликовали волонтеры международного ... подробнее →

«Самый серьезный удар для Порошенко»: Пушков рассказал, как Волкер подрывал Минские соглашения

29.09.2019 11:20

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер был уволен со своей должности. Как сообщает replyua.net , ранее американские СМИ рассказали, что Волкер якобы по своей воле подал в отставку, ... подробнее →

На Донбассе все резко ухудшилось - враг пошел в атаку сразу на двух направлениях, гремят бои

29.09.2019 10:55

На Донбассе наблюдается серьезное обострение конфликта. Только 28 сентября гибридная армия РФ 23 раза атаковала позиции ВСУ. При этом враг применял запрещенную "Минском" тяжелую артиллерию, передает ... подробнее →

В зоне ООС 23 обстрела за сутки: НВФ активно применяют запрещенное оружие

29.09.2019 10:31

За минувшие сутки члены НВФ 23 раза нарушили режим прекращения огня, однако, потерь со стороны ВСУ не было. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил. По данным штаба, противник ... подробнее →

Ликвидирован опасный враг Украины - одесский снайпер Скрипач из команды Гудвина

29.09.2019 10:08

На Донбассе простился с жизнью известный террорист "ДНР", снайпер по кличке Скрипач. Он орудовал в группировке Гудвина. О смерти Скрипача рассказал в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан со ссылкой на ... подробнее →

Как в фильме ужасов: сеть взбудоражило фото известного стадиона в Донецке

29.09.2019 09:53

Стадион "Шахтер" в Донецке пустует и зарастает папоротником, как и другие известные стадионы оккупированного города. Соответствующие фото опубликовал в Twitter пользователь Виталий Барабаненко, ... подробнее →

Гороскоп на 29 сентября 2019: кому сегодня очень не повезет

29.09.2019 09:27

Гороскоп на 29 сентября 2019 года для всех знаков Зодиака. Воскресенье для многих будет удачным днем, а вот некоторым знакам стоит поостеречься. From-ua предлагает читателю подробнее узнать ... подробнее →

Украинцев начнут лишат водительских прав: детали нового закона

29.09.2019 09:11

В Украине продолжаются изменения, которые призваны поднять экономику и сделать страну более современной для соответствия стандартам Европейского Союза. Издание " Сегодня " сообщает, что Михаил ... подробнее →

«Информация уточняется»: СМИ сообщили об аресте Пушилина

29.09.2019 08:50

Вчера ряд СМИ со ссылкой на издание Donbass. live сообщили, что «главарь «ДНР» Денис Пушилин якобы, находится под домашним арестом. Как отмечает ресурс, информация о возможном ... подробнее →

На Донбассе идут жесткие бои: ВСУ выстояли

29.09.2019 08:29

Террористы "ДНР" в пятницу, 28 сентября, 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями ... подробнее →

«Рвануло где-то жестко»: Жители Докучаевска сообщают о сильном взрыве

29.09.2019 08:11

Жители неподконтрольного украинской власти Докучаевска (Донецкая область) ощутили сильную взрывную волну. Об этом люди пишут в соцсетях, передает donpress . По их данным вчера, примерно в ... подробнее →

Россия завезла боевикам на Донбасс просроченные ракеты: появились подробности

29.09.2019 07:48

В т.н. "Л/ДНР" боевики не только грабят и избивают мирных жителей, но и ставят под угрозу их жизни, устраивая целые склады непригодных боеприпасов, которые могут сдетонировать. Об этом сообщает ... подробнее →

ВСУ получили "сокрушителя живой силы и техники": батарею минометов "БАРС 8ММК" калибром 120 мм. ВИДЕО

29.09.2019 07:30

28 сентября в поле успешно прошли испытательные стрельбы нового миномета на бронированном автомобиле, который обеспечит экипажу внушительную защиту от осколков снарядов противника. Украинской армии ... подробнее →

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