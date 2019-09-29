Известный волонтер рассказал, как украинские партизаны действуют в ОРДЛО29.09.2019 22:32
В ОРДЛО на сегодняшний день действуют диверсионные группы патриотов Украины. Об этом сообщил в эфире ObozTV ветеран АТО, украинский волонтер Мирослав Гай, передает donpress . По его словам, ... подробнее →
Странная смерть первого президента Крыма Юрия Мешкова - появились первые подробности29.09.2019 22:01
В больнице Подмосковья ушел из жизни Юрий Мешков, возглавлявший украинский Крым в 90-х годах. Перед своей смертью у него случился серьезный конфликт с властями РФ. О смерти Мешкова сообщило ... подробнее →
После переписи в «ДНР» проведут проверку полученных данных29.09.2019 21:30
Оккупационные «власти ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области планируют провести «перепись населения», а после «переписи» проверку полученных ... подробнее →
Горловачанка показала прогулку по жилмассиву «Строителей». ВИДЕО29.09.2019 20:59
Жительница неподконтрольной Украине Горловки на своем канале Youtube показала, как выглядит сегодня жилмассив «Строителей». Так, она провела обзорную экскурсию возле памятника ... подробнее →
Под Запорожьем в результате ДТП погибли два человека29.09.2019 20:28
В Запорожье в результате аварии погибли два человека, еще двое пострадавших доставлены в больницу. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, передает donpress . ДТП ... подробнее →
В "ЛНР" від вибуху гранати постраждали п'ятеро дітей29.09.2019 19:54
На окупованій Луганщині в селі Черногорівка Перевальського району від вибуху гранати постраждали п'ятеро дітей. Як повідомляє підконтрольний "ЛНР" сайт, вибух стався 28 вересня, передає Depo.Донбас ... подробнее →
Польща виділила $ 1 млн допомоги жителям ОРДЛО29.09.2019 19:29
Польща перерахувала Управлінню з координації гуманітарних питань ООН кошти на допомогу нужденним на окупованих територіях Донбасу. Про це повідомляє представництво Польщі при ООН в Twitter. Всього ... подробнее →
В Донецке боевики «ДНР» устроили в больнице им. Калинина пропускной режим29.09.2019 19:02
Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированном Донецке устроили в больнице им. Калинина пропускной режим и окружили периметр автоматчиками. Вот что узнали « ... подробнее →
Сколько стоит лечение простуды29.09.2019 18:34
Лечение острой респираторной вирусной инфекции очень зависит от симптомов и состояния больного, поэтому может стоить от 30 и до 1300 грн за набор медицинских препаратов. "Лечение очень сильно ... подробнее →
На Луганщине задержали мужчину, 3 года находившегося в розыске29.09.2019 18:01
Полиция Луганской области задержала мужчину, находившегося в розыске и подозреваемом в совершении тяжкого преступления. Об этом сообщила спикер Луганской областной полиции Татьяна Погукай, ... подробнее →
Переселенцев продолжают проверять по месту жительства в их отсутствие, – правозащитники29.09.2019 17:36
Сотрудники управлений труда и социальной защиты населения (УТСЗН) продолжают проводить незаконные проверки переселенцев по месту жительства в отсутствие людей дома. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →
Артиллерия ВСУ мощным залпом накрыла российских оккупантов: позиции "ДНР" взлетели на воздух29.09.2019 17:19
В Интернете опубликованы кадры мощнейшего артиллерийского залпа позиции российских оккупантов на Донбассе. После серии мощных взрывов укрепления террористов взлетели на воздух. Кадры были ... подробнее →
В Мариуполе автомобиль с военными столкнулся с патрульной "Тойотой"29.09.2019 17:03
Вчера, 28 сентября, около 18.00 на ул. Итальянской в районе студенческой столовой военный внедорожник столкнулся с автомобилем патрульной полиции. Об этом с места событий сообщает корреспондент ... подробнее →
Зеленского просят обнародовать стенограммы телефонных разговоров с Путиным29.09.2019 16:46
На сайте президента разместили две петиции, в которых Владимира Зеленского призывают обнародовать стенограммы всех телефонных разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет gazeta.ua. ... подробнее →
В Горловке растет число внезапных смертей и суицидов29.09.2019 16:21
Во временно оккупированной Горловке стремительными темпами растет смертность мирного населения. Речь идет о «внезапных» смертях и суицидах. Вот что узнали « Ведомости Донбасса ... подробнее →
Как инициалы влияют на судьбу человека29.09.2019 15:57
Наши предки верили, что в звучании имени человека предначертана его судьба. Так гласит народная мудрость и так утверждают психологи, которые вывели определенную зависимость между инициалами человека ... подробнее →
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