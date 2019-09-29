За минувшие сутки члены НВФ 23 раза нарушили режим прекращения огня, однако, потерь со стороны ВСУ не было. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил. По данным штаба, противник ... подробнее →

На Донбассе наблюдается серьезное обострение конфликта. Только 28 сентября гибридная армия РФ 23 раза атаковала позиции ВСУ. При этом враг применял запрещенную "Минском" тяжелую артиллерию, передает ... подробнее →

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер был уволен со своей должности. Как сообщает replyua.net , ранее американские СМИ рассказали, что Волкер якобы по своей воле подал в отставку, ... подробнее →

Участие российских военных в боевых действиях на Донбассе и аннексии Крыма получило очередное доказательство в виде фото военных ВС РФ в Луганской области опубликовали волонтеры международного ... подробнее →

Ликвидирован опасный враг Украины - одесский снайпер Скрипач из команды Гудвина 29.09.2019 10:08 На Донбассе простился с жизнью известный террорист "ДНР", снайпер по кличке Скрипач. Он орудовал в группировке Гудвина. О смерти Скрипача рассказал в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан со ссылкой на ... подробнее →