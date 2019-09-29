Россия завезла боевикам на Донбасс просроченные ракеты: появились подробности29.09.2019 07:48
В т.н. "Л/ДНР" боевики не только грабят и избивают мирных жителей, но и ставят под угрозу их жизни, устраивая целые склады непригодных боеприпасов, которые могут сдетонировать. Об этом сообщает ... подробнее →
ВСУ получили "сокрушителя живой силы и техники": батарею минометов "БАРС 8ММК" калибром 120 мм. ВИДЕО29.09.2019 07:30
28 сентября в поле успешно прошли испытательные стрельбы нового миномета на бронированном автомобиле, который обеспечит экипажу внушительную защиту от осколков снарядов противника. Украинской армии ... подробнее →
Показано c 1 по 2 (из 2 новостей)
- Россия завезла боевикам на Донбасс просроченные ракеты: появились подробности07:48
- В Донецке прошла продовольственная ярмарка с участием «отечественных» производителей22:34
- Янину Соколову удивила новость из Донецка: "Что это вообще такое?". ВИДЕО21:50
- В Кировском районе Донецка обстрелами повреждена стоматология и хозпостройка21:09
- Пургин: «Сегодня Республика характеризуется словом — бедность»19:01
- Неудобная правда о взрыве в Донецке на алюминиевом заводе16:21
- В Докучаевске в результате боевых действий поврежден многоквартирный жилой дом15:59
- Жители поселка Золотое-4: ВСУ, пожалуйста, не уходите, не оставляйте нас с боевиками "ДНР"15:31
- На Донбассе погиб боец Нацгвардии Александр Маркив14:41
- На Донбассе ликвидирован известный боевик Моня: фото нового "груза 200" облетели соцсети14:23
- ВСУ получили "сокрушителя живой силы и техники": батарею минометов "БАРС 8ММК" калибром 120 мм. ВИДЕО07:30
- В Донецке прошла продовольственная ярмарка с участием «отечественных» производителей22:34
- 12 способов, которыми Вселенная посылает вам важные сообщения22:16
- Янину Соколову удивила новость из Донецка: "Что это вообще такое?". ВИДЕО21:50
- «Ты как с президентом разговариваешь, гн*да!» На «Лиге смеха» высмеяли Владимира Зеленского21:28
- В Кировском районе Донецка обстрелами повреждена стоматология и хозпостройка21:09
- Раковые клетки самоуничтожаются: найден новый метод лечения20:52
- Глоба: "Октябрь - 2019 с первых дней поставит перед серьезным выбором - решится: пан или пропал"20:31
- У Путина отреагировали на отставку Волкера, назвав его миссию «провальной»20:08
- Путин не просто так летит к Макрону: идет подготовка к большой сделке по Донбассу19:48
- 12 способов, которыми Вселенная посылает вам важные сообщения22:16
- Раковые клетки самоуничтожаются: найден новый метод лечения20:52
- Гороскоп на 29 сентября для всех знаков Зодиака18:23
- Глобальное потепление и здоровье украинцев: эксперт нашла яркое сравнение17:19
- Озвучен финансовый гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года16:49
- «Идет подготовка к тихой капитуляции»: Портников рассказал о планах Москвы относительно Донбасса16:37
- Астролог составил гороскоп на октябрь 2019 года: идеальное время для любых дел11:53
- Названы самые благоприятные дни в октябре по лунному календарю10:34
- Учёные назвали главный признак хорошего здоровья09:56
- Курт Волкер подал в отставку: что это означает для войны и мира на Донбассе?09:10
- Долгожданная революция от Зеленского: исполнится мечта миллионов украинцев, НБУ сдался
- Власти "ДНР" закрывают Енакиевский металлургический завод
- Озвучен финансовый гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года
- О Крыме забудем: эксперт рассказал, к чему стоит готовиться полуострову после деоккупации Донбасса
- Оккупанты "ДНР" придумали новые "издевательства" над жителями Донецка
- Имущество украинцев, выехавших из ОРДЛО, может быть конфисковано на «законном» основании
- Болит слева в животе: о каких заболеваниях сигнализирует организм
- В ОРДО объяснили, обязательно ли участие жителей «республики» в «переписи населения»
- В Донецке уничтожена танковая часть «ДНР»
- Члены НВФ ограничивают перемещение гражданских лиц и транспорта в ОРДЛО