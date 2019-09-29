Переселенцев продолжают проверять по месту жительства в их отсутствие, – правозащитники

29.09.2019 17:36

Сотрудники управлений труда и социальной защиты населения (УТСЗН) продолжают проводить незаконные проверки переселенцев по месту жительства в отсутствие людей дома. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →

Артиллерия ВСУ мощным залпом накрыла российских оккупантов: позиции "ДНР" взлетели на воздух

29.09.2019 17:19

В Интернете опубликованы кадры мощнейшего артиллерийского залпа позиции российских оккупантов на Донбассе. После серии мощных взрывов укрепления террористов взлетели на воздух. Кадры были ... подробнее →

В Мариуполе автомобиль с военными столкнулся с патрульной "Тойотой"

29.09.2019 17:03

Вчера, 28 сентября, около 18.00 на ул. Итальянской в районе студенческой столовой военный внедорожник столкнулся с автомобилем патрульной полиции. Об этом с места событий сообщает корреспондент ... подробнее →

Зеленского просят обнародовать стенограммы телефонных разговоров с Путиным

29.09.2019 16:46

На сайте президента разместили две петиции, в которых Владимира Зеленского призывают обнародовать стенограммы всех телефонных разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет gazeta.ua. ... подробнее →

В Горловке растет число внезапных смертей и суицидов

29.09.2019 16:21

Во временно оккупированной Горловке стремительными темпами растет смертность мирного населения. Речь идет о «внезапных» смертях и суицидах. Вот что узнали « Ведомости Донбасса ... подробнее →

Как инициалы влияют на судьбу человека

29.09.2019 15:57

Наши предки верили, что в звучании имени человека предначертана его судьба. Так гласит народная мудрость и так утверждают психологи, которые вывели определенную зависимость между инициалами человека ... подробнее →

В Киеве готовятся к серьезному шагу по Крыму - украинцы встревожены

29.09.2019 15:40

Новый министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий анонсировал восстановление пассажирских перевозок через админграницу с аннексированным Крымом. Украинцам такие планы не понравились. Громкое ... подробнее →

В Крыму заявили о приезде «крупной делегации из западных стран»

29.09.2019 14:58

В аннексированном Крыму заявили о визите 22 иностранцев из западных стран, в том числе из США и Германии. Об этом РИА Новости сообщил подконтрольный Кремлю глава немецкой национально-культурной ... подробнее →

«Мы верили в лучшее, какой ужас»: жители Элисты отреагировали на назначение Трапзникова

29.09.2019 14:39

Как ранее сообщалось, экс-главаря «ДНР» Дмитрия Трапезникова в России назначили мэром столицы Калмыкии Элисты, что вызвало возмущение у местных жителей. Об этом сообщил украинский ... подробнее →

Трамп послал сигнал Зеленскому по войне на Донбассе: Украине сообщили плохую новость

29.09.2019 14:23

Остановка Курта Волкера с поста спецпредставителя США по урегулированию конфликта на Донбассе означает, что американские власти выходят из переговорного процесса по решению конфликта на Донбассе, ... подробнее →

Астрологи назвали три знака, для которых судьба приготовила много испытаний

29.09.2019 13:41

Время от времени жизнь каждому из нас преподносит некоторые испытания. Кому-то больше, кому-то меньше, но есть люди, которых трудности буквально преследуют. Астрологи уверены, что это зависит от ... подробнее →

Главари ОРЛО заявили об «ужесточении» правил пересечения КПВВ

29.09.2019 13:40

Украинская сторона ужесточила правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявила так называемая «представитель ЛНР» в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева, передает ... подробнее →

Мария Захарова подставила Лаврова - Интернет смеется над "очередью" к главе МИД РФ

29.09.2019 13:22

Спикер МИД РФ Мария Захарова попыталась приукрасить востребованность министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на сессии Генассамблеи ООН. Теперь над обоими смеются в Интернете. Внимание на ... подробнее →

Назван самый богатый знак Зодиака

29.09.2019 13:10

« Так Просто! » расскажет тебе о самых богатых знаках зодиака и о тех, для кого счастье вовсе не в деньгах! Денежный гороскоп 12-е место — Стрелец Последнее место в рейтинге ... подробнее →

Пушилин арестован: В Кремле началась новая война за контроль над "Л/ДНР" - СМИ

29.09.2019 12:38

В оккупированном Донецке арестован главарь "ДНР", ставленник Москвы Денис Пушилин. В "республике" снова меняют "смотрящего". О проблемах Пушилина рассказало издание Donbass.live со ссылкой на ... подробнее →

В Донецке здание дворца молодежи «Юность» закрыли баннером

29.09.2019 12:23

Во временно оккупированном Донецке здание дворца молодежи «Юность» вместо ремонта закрыли баннером. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Оккупационные «власти ... подробнее →

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