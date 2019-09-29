На сайте президента разместили две петиции, в которых Владимира Зеленского призывают обнародовать стенограммы всех телефонных разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет gazeta.ua. ... подробнее →

Вчера, 28 сентября, около 18.00 на ул. Итальянской в районе студенческой столовой военный внедорожник столкнулся с автомобилем патрульной полиции. Об этом с места событий сообщает корреспондент ... подробнее →

В Интернете опубликованы кадры мощнейшего артиллерийского залпа позиции российских оккупантов на Донбассе. После серии мощных взрывов укрепления террористов взлетели на воздух. Кадры были ... подробнее →

Сотрудники управлений труда и социальной защиты населения (УТСЗН) продолжают проводить незаконные проверки переселенцев по месту жительства в отсутствие людей дома. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →

В аннексированном Крыму заявили о визите 22 иностранцев из западных стран, в том числе из США и Германии. Об этом РИА Новости сообщил подконтрольный Кремлю глава немецкой национально-культурной ... подробнее →

Новый министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий анонсировал восстановление пассажирских перевозок через админграницу с аннексированным Крымом. Украинцам такие планы не понравились. Громкое ... подробнее →

Наши предки верили, что в звучании имени человека предначертана его судьба. Так гласит народная мудрость и так утверждают психологи, которые вывели определенную зависимость между инициалами человека ... подробнее →

Во временно оккупированной Горловке стремительными темпами растет смертность мирного населения. Речь идет о «внезапных» смертях и суицидах. Вот что узнали « Ведомости Донбасса ... подробнее →