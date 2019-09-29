Переселенцев продолжают проверять по месту жительства в их отсутствие, – правозащитники29.09.2019 17:36
Сотрудники управлений труда и социальной защиты населения (УТСЗН) продолжают проводить незаконные проверки переселенцев по месту жительства в отсутствие людей дома. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →
Артиллерия ВСУ мощным залпом накрыла российских оккупантов: позиции "ДНР" взлетели на воздух29.09.2019 17:19
В Интернете опубликованы кадры мощнейшего артиллерийского залпа позиции российских оккупантов на Донбассе. После серии мощных взрывов укрепления террористов взлетели на воздух. Кадры были ... подробнее →
В Мариуполе автомобиль с военными столкнулся с патрульной "Тойотой"29.09.2019 17:03
Вчера, 28 сентября, около 18.00 на ул. Итальянской в районе студенческой столовой военный внедорожник столкнулся с автомобилем патрульной полиции. Об этом с места событий сообщает корреспондент ... подробнее →
Зеленского просят обнародовать стенограммы телефонных разговоров с Путиным29.09.2019 16:46
На сайте президента разместили две петиции, в которых Владимира Зеленского призывают обнародовать стенограммы всех телефонных разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет gazeta.ua. ... подробнее →
В Горловке растет число внезапных смертей и суицидов29.09.2019 16:21
Во временно оккупированной Горловке стремительными темпами растет смертность мирного населения. Речь идет о «внезапных» смертях и суицидах. Вот что узнали « Ведомости Донбасса ... подробнее →
Как инициалы влияют на судьбу человека29.09.2019 15:57
Наши предки верили, что в звучании имени человека предначертана его судьба. Так гласит народная мудрость и так утверждают психологи, которые вывели определенную зависимость между инициалами человека ... подробнее →
В Киеве готовятся к серьезному шагу по Крыму - украинцы встревожены29.09.2019 15:40
Новый министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий анонсировал восстановление пассажирских перевозок через админграницу с аннексированным Крымом. Украинцам такие планы не понравились. Громкое ... подробнее →
В Крыму заявили о приезде «крупной делегации из западных стран»29.09.2019 14:58
В аннексированном Крыму заявили о визите 22 иностранцев из западных стран, в том числе из США и Германии. Об этом РИА Новости сообщил подконтрольный Кремлю глава немецкой национально-культурной ... подробнее →
«Мы верили в лучшее, какой ужас»: жители Элисты отреагировали на назначение Трапзникова29.09.2019 14:39
Как ранее сообщалось, экс-главаря «ДНР» Дмитрия Трапезникова в России назначили мэром столицы Калмыкии Элисты, что вызвало возмущение у местных жителей. Об этом сообщил украинский ... подробнее →
Трамп послал сигнал Зеленскому по войне на Донбассе: Украине сообщили плохую новость29.09.2019 14:23
Остановка Курта Волкера с поста спецпредставителя США по урегулированию конфликта на Донбассе означает, что американские власти выходят из переговорного процесса по решению конфликта на Донбассе, ... подробнее →
Астрологи назвали три знака, для которых судьба приготовила много испытаний29.09.2019 13:41
Время от времени жизнь каждому из нас преподносит некоторые испытания. Кому-то больше, кому-то меньше, но есть люди, которых трудности буквально преследуют. Астрологи уверены, что это зависит от ... подробнее →
Главари ОРЛО заявили об «ужесточении» правил пересечения КПВВ29.09.2019 13:40
Украинская сторона ужесточила правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявила так называемая «представитель ЛНР» в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева, передает ... подробнее →
Мария Захарова подставила Лаврова - Интернет смеется над "очередью" к главе МИД РФ29.09.2019 13:22
Спикер МИД РФ Мария Захарова попыталась приукрасить востребованность министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на сессии Генассамблеи ООН. Теперь над обоими смеются в Интернете. Внимание на ... подробнее →
Назван самый богатый знак Зодиака29.09.2019 13:10
« Так Просто! » расскажет тебе о самых богатых знаках зодиака и о тех, для кого счастье вовсе не в деньгах! Денежный гороскоп 12-е место — Стрелец Последнее место в рейтинге ... подробнее →
Пушилин арестован: В Кремле началась новая война за контроль над "Л/ДНР" - СМИ29.09.2019 12:38
В оккупированном Донецке арестован главарь "ДНР", ставленник Москвы Денис Пушилин. В "республике" снова меняют "смотрящего". О проблемах Пушилина рассказало издание Donbass.live со ссылкой на ... подробнее →
В Донецке здание дворца молодежи «Юность» закрыли баннером29.09.2019 12:23
Во временно оккупированном Донецке здание дворца молодежи «Юность» вместо ремонта закрыли баннером. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Оккупационные «власти ... подробнее →
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- Артиллерия ВСУ мощным залпом накрыла российских оккупантов: позиции "ДНР" взлетели на воздух17:19
- В Мариуполе автомобиль с военными столкнулся с патрульной "Тойотой"17:03
- Зеленского просят обнародовать стенограммы телефонных разговоров с Путиным16:46
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