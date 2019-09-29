29.09.2019 07:48

В т.н. "Л/ДНР" боевики не только грабят и избивают мирных жителей, но и ставят под угрозу их жизни, устраивая целые склады непригодных боеприпасов, которые могут сдетонировать. Об этом сообщает ... подробнее →