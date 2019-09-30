В парламентской фракции « Слуга народа » намерены лишать депутатского мандата за кнопкодавство Об этом сообщил народный депутат Виталий Безгин, передает « Обозреватель ». ... подробнее →

Правительство намерено работать над тем, чтобы снизить детскую смертность детей в возрасте до одного года и обеспечить бесплатные и безопасные роды. Об этом говорится в Программе деятельности Кабинета министров Украины, проект которой обнародован на сайте ... подробнее →

Унесшие не одну жизнь "Синий кит" был не единственной смертельной "забавой" подростков - Украину уже заполоняет новая страшная игра. #Firechallenge– такой новый, чрезвычайно опасны флешмоб распространяется среди украинских подростков. "Игра" ... подробнее →

Как предупредить инфекцию. Медики назвали лучшие домашние средства, которые помогут защититься от гриппа и простуды. По словам специалистов, профилактика является самым эффективным способом для ... подробнее →

Новый пенсионный возраст для украинцев: что изменится 30.09.2019 21:00 В Украине отсрочка повышения пенсионного возраста для женщин до 2022 года, которую будет рассматривать Верховная Рада, в первую очередь может увеличить дефицит Пенсионного фонда. Он коснется тех ... подробнее →