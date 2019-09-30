«Таможенный безвиз» против контрабанды на границе30.09.2019 19:45
В сентябре Верховная Рада приняла закон об общем транзите с европейскими странами и внедрение национальной электронной транзитной системы. Эксперты уже окрестили этот документ «таможенным ... подробнее →
Путин на похоронах заговорил о Зеленском: «пойдет на уступки»30.09.2019 19:30
30 сентября во Франции согласовали время встречи в нормандском формате Известно, что она пройдет в октябре месяце и на ней подпишут обновлённую дорожную карту, однако точная дата пока ... подробнее →
«Зрады» и победы новых законов о бизнесе30.09.2019 19:16
Верховная Рада 9-го созыва принимает законы в бешеном темпе. Среди законопроектов, которые были проголосованы в сентябре, многие касались работы бизнеса. Так, депутаты обязали малый бизнес ... подробнее →
Зеленский уволил Данилюка с должности секретаря СНБО30.09.2019 19:06
Сегодня стало известно о том, что президент украинского государства Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны ... подробнее →
ООН требует, чтобы Россия восстановила в Крыму Меджлис30.09.2019 18:49
Россия игнорирует решение Международного суда ООН, которое обязывает ее снять запрет на деятельность Меджлиса крымско-татарского народа. Коренное население полуострова уже три года не может полноценно представлять свои интересы. Мониторинговая ... подробнее →
Под окнами Президента предприниматели устроили пикет30.09.2019 18:31
В понедельник, 30 сентября, в Киеве под Офисом Президента более 500 предпринимателей проводят митинг с требованием ветировать законы №1053-1 и №1073, которые они расценивают как давление на бизнес, ... подробнее →
Врачи назвали главного «борца» с вирусами30.09.2019 18:15
Конечно, в холода пить хочется куда меньше, чем в жару, но это вовсе не значит, что можно полностью отказаться от воды, она должна стать основой питьевого рациона, а дополнять его лучше травяными чаями. Об этом сообщила врач Виктория Савицкая, сообщает ... подробнее →
В Украине хотят отменить "лишние" справки: министр озвучил детали30.09.2019 18:00
100 самых востребованных государственных услуг планируют перевести в онлайн режим, а от некоторых даже отказаться. За 3 года Михаил Федоров намерен добиться того, чтоб 50% аудитории пользовались ... подробнее →
В ГПСУ сообщили об изменения правил пересечения КПВВ в Донбассе для детей до 16 лет30.09.2019 17:40
Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в беседе с журналистами LIGA.net заявил, что с 29 октября 2019 года изменяются правила пересечения КПВВ для детей до 16 лет в Донбассе. «Для ... подробнее →
Российская группа "Little Big" "присоединила" к РФ Харьков и Минск30.09.2019 17:30
Известная российская рейв-группа Little Big вписала в гастрольный график своего всероссийского тура POP ON THE TOP украинский город Харьков и белорусский Минск, сообщает InfoResist . Афиша появилась ... подробнее →
Эксперты рассказали, как монетизировать субсидию с 1 октября30.09.2019 17:21
С 1 октября в платежках за коммунальные услуги населения не будет учитываться субсидия. Компенсация будет выплачиваться «живыми деньгами», пишет « Соцпортал ». По ... подробнее →
Кабмин намерен упростить визовый режим с Британией и Канадой30.09.2019 17:00
Кабинет министров планирует договориться с Великобританией и Канадой об упрощении существующего режима поездок в 2020 году. Об этом указано в Программе действий правительства, опубликованной на сайте ... подробнее →
В ОРДО члены НВФ задерживают предпринимателей30.09.2019 16:40
В ОРДЛО члены НВФ усилили давление на местных предпринимателей, которые якобы, проявляют недостаточную лояльность к «оккупационной власти». Об этом сообщает Главное управление ... подробнее →
Скандал в ПАСЕ: Украина решила бойкотировать открытие сессии из-за РФ30.09.2019 16:20
Украина совместно с несколькими странами группы Балтик+ приняла решение не участвовать в открытии сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы 30 сентября. Также государства решили игнорировать ... подробнее →
В Украине могут запретить продажу наложенным платежом30.09.2019 16:05
Наложенный платеж особенно популярен в Украине. Он используется для расчета в интернет-магазинах, получения почтовых отправлений и прочего. Однако вскоре столь удобный способ оплаты может стать незаконным. Дело в том, что после оплаты, получая товар, ... подробнее →
Олигархи в Украине будут отстранены от крупного бизнеса - Разумков30.09.2019 15:45
Дмитрий Разумков заявил в интервью изданию Цензор.НЕТ, что в Украине олигархов отстранят от крупного бизнеса. По словам спикера парламента, одним из шагов в данном направлении станет повышение ренты для олигархов, и в профильном комитете Верховной Рады уже ... подробнее →
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