Сегодня стало известно о том, что президент украинского государства Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны ... подробнее →

Верховная Рада 9-го созыва принимает законы в бешеном темпе. Среди законопроектов, которые были проголосованы в сентябре, многие касались работы бизнеса. Так, депутаты обязали малый бизнес ... подробнее →

30 сентября во Франции согласовали время встречи в нормандском формате Известно, что она пройдет в октябре месяце и на ней подпишут обновлённую дорожную карту, однако точная дата пока ... подробнее →

В сентябре Верховная Рада приняла закон об общем транзите с европейскими странами и внедрение национальной электронной транзитной системы. Эксперты уже окрестили этот документ «таможенным ... подробнее →

ООН требует, чтобы Россия восстановила в Крыму Меджлис 30.09.2019 18:49 Россия игнорирует решение Международного суда ООН, которое обязывает ее снять запрет на деятельность Меджлиса крымско-татарского народа. Коренное население полуострова уже три года не может полноценно представлять свои интересы. Мониторинговая ... подробнее →

Под окнами Президента предприниматели устроили пикет 30.09.2019 18:31 В понедельник, 30 сентября, в Киеве под Офисом Президента более 500 предпринимателей проводят митинг с требованием ветировать законы №1053-1 и №1073, которые они расценивают как давление на бизнес, ... подробнее →

Врачи назвали главного «борца» с вирусами 30.09.2019 18:15 Конечно, в холода пить хочется куда меньше, чем в жару, но это вовсе не значит, что можно полностью отказаться от воды, она должна стать основой питьевого рациона, а дополнять его лучше травяными чаями. Об этом сообщила врач Виктория Савицкая, сообщает ... подробнее →