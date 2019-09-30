Названы лучшие домашние средства от простуды

30.09.2019 22:35

Как предупредить инфекцию. Медики назвали лучшие домашние средства, которые помогут защититься от гриппа и простуды. По словам специалистов, профилактика является самым эффективным способом для ... подробнее →

Новая смертельная игра уже в Украине: родители, присмотритесь к своим детям

30.09.2019 22:13

Унесшие не одну жизнь "Синий кит" был не единственной смертельной "забавой" подростков - Украину уже заполоняет новая страшная игра. #Firechallenge– такой новый, чрезвычайно опасны флешмоб распространяется среди украинских подростков. "Игра" ... подробнее →

В Кабмине намерены обеспечить бесплатные роды

30.09.2019 21:30

Правительство намерено работать над тем, чтобы снизить детскую смертность детей в возрасте до одного года и обеспечить бесплатные и безопасные роды. Об этом говорится в Программе деятельности Кабинета министров Украины, проект которой обнародован на сайте ... подробнее →

Наихудшие опасения слуг народа оправдались: «Должен сложить мандат»

30.09.2019 21:17

В парламентской фракции « Слуга народа » намерены лишать депутатского мандата за кнопкодавство Об этом сообщил народный депутат Виталий Безгин, передает « Обозреватель ». ... подробнее →

Новый пенсионный возраст для украинцев: что изменится

30.09.2019 21:00

В Украине отсрочка повышения пенсионного возраста для женщин до 2022 года, которую будет рассматривать Верховная Рада, в первую очередь может увеличить дефицит Пенсионного фонда. Он коснется тех ... подробнее →

Врачи сообщили, какие ягоды нельзя замораживать

30.09.2019 20:40

Что не стоит заготавливать на зиму. Специалисты рассказали, какие продукты нельзя замораживать на зиму, передает Хроника.инфо со ссылкой на  Hyser . Далеко не все продукты можно хранить ... подробнее →

Штраф – 8500 грн: в Украине хотят запретить полиэтиленовые пакеты

30.09.2019 20:20

В Верховной Раде появился законопроект, предполагающий введение штрафов за распространение пластиковых пакетов. Размер штрафа составит от 1700 до 8500 грн. Проблема в том, что пакеты ... подробнее →

Астролог: "Запомните самые опасные и благоприятные даты октября – готовьтесь к очень бурному месяцу"

30.09.2019 20:05

Октябрь станет месяцем серьезных испытаний. Практически каждый день судьба будет преподносить неожиданности и "сюрпризы", которые многих выбьют из привычной колеи. При планировании чего-то ... подробнее →

«Таможенный безвиз» против контрабанды на границе

30.09.2019 19:45

В сентябре Верховная Рада приняла закон об общем транзите с европейскими странами и внедрение национальной электронной транзитной системы. Эксперты уже окрестили этот документ «таможенным ... подробнее →

Путин на похоронах заговорил о Зеленском: «пойдет на уступки»

30.09.2019 19:30

30 сентября  во Франции  согласовали время встречи в нормандском формате Известно, что она пройдет в октябре месяце и на ней подпишут обновлённую дорожную карту, однако точная дата пока ... подробнее →

«Зрады» и победы новых законов о бизнесе

30.09.2019 19:16

Верховная Рада 9-го созыва принимает законы в бешеном темпе. Среди законопроектов, которые были проголосованы в сентябре, многие касались работы бизнеса. Так, депутаты обязали малый бизнес ... подробнее →

Зеленский уволил Данилюка с должности секретаря СНБО

30.09.2019 19:06

Сегодня стало известно о том, что президент украинского государства  Владимир Зеленский  подписал указ об увольнении с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны ... подробнее →

ООН требует, чтобы Россия восстановила в Крыму Меджлис

30.09.2019 18:49

Россия игнорирует решение Международного суда ООН, которое обязывает ее снять запрет на деятельность Меджлиса крымско-татарского народа. Коренное население полуострова уже три года не может полноценно представлять свои интересы. Мониторинговая ... подробнее →

Под окнами Президента предприниматели устроили пикет

30.09.2019 18:31

В понедельник, 30 сентября, в Киеве под Офисом Президента более 500 предпринимателей проводят митинг с требованием ветировать законы №1053-1 и №1073, которые они расценивают как давление на бизнес, ... подробнее →

Врачи назвали главного «борца» с вирусами

30.09.2019 18:15

Конечно, в холода пить хочется куда меньше, чем в жару, но это вовсе не значит, что можно полностью отказаться от воды, она должна стать основой питьевого рациона, а дополнять его лучше травяными чаями. Об этом сообщила врач Виктория Савицкая, сообщает ... подробнее →

В Украине хотят отменить "лишние" справки: министр озвучил детали

30.09.2019 18:00

100 самых востребованных государственных услуг планируют перевести в онлайн режим, а от некоторых даже отказаться. За 3 года Михаил Федоров намерен добиться того, чтоб 50% аудитории пользовались ... подробнее →

Показано c 1 по 16 (из 56 новостей)

1234>»

все новости Донбасса →
Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх