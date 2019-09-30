Названы лучшие домашние средства от простуды30.09.2019 22:35
Как предупредить инфекцию. Медики назвали лучшие домашние средства, которые помогут защититься от гриппа и простуды. По словам специалистов, профилактика является самым эффективным способом для ... подробнее →
Новая смертельная игра уже в Украине: родители, присмотритесь к своим детям30.09.2019 22:13
Унесшие не одну жизнь "Синий кит" был не единственной смертельной "забавой" подростков - Украину уже заполоняет новая страшная игра. #Firechallenge– такой новый, чрезвычайно опасны флешмоб распространяется среди украинских подростков. "Игра" ... подробнее →
В Кабмине намерены обеспечить бесплатные роды30.09.2019 21:30
Правительство намерено работать над тем, чтобы снизить детскую смертность детей в возрасте до одного года и обеспечить бесплатные и безопасные роды. Об этом говорится в Программе деятельности Кабинета министров Украины, проект которой обнародован на сайте ... подробнее →
Наихудшие опасения слуг народа оправдались: «Должен сложить мандат»30.09.2019 21:17
В парламентской фракции « Слуга народа » намерены лишать депутатского мандата за кнопкодавство Об этом сообщил народный депутат Виталий Безгин, передает « Обозреватель ». ... подробнее →
Новый пенсионный возраст для украинцев: что изменится30.09.2019 21:00
В Украине отсрочка повышения пенсионного возраста для женщин до 2022 года, которую будет рассматривать Верховная Рада, в первую очередь может увеличить дефицит Пенсионного фонда. Он коснется тех ... подробнее →
Врачи сообщили, какие ягоды нельзя замораживать30.09.2019 20:40
Что не стоит заготавливать на зиму. Специалисты рассказали, какие продукты нельзя замораживать на зиму, передает Хроника.инфо со ссылкой на Hyser . Далеко не все продукты можно хранить ... подробнее →
Штраф – 8500 грн: в Украине хотят запретить полиэтиленовые пакеты30.09.2019 20:20
В Верховной Раде появился законопроект, предполагающий введение штрафов за распространение пластиковых пакетов. Размер штрафа составит от 1700 до 8500 грн. Проблема в том, что пакеты ... подробнее →
Астролог: "Запомните самые опасные и благоприятные даты октября – готовьтесь к очень бурному месяцу"30.09.2019 20:05
Октябрь станет месяцем серьезных испытаний. Практически каждый день судьба будет преподносить неожиданности и "сюрпризы", которые многих выбьют из привычной колеи. При планировании чего-то ... подробнее →
«Таможенный безвиз» против контрабанды на границе30.09.2019 19:45
В сентябре Верховная Рада приняла закон об общем транзите с европейскими странами и внедрение национальной электронной транзитной системы. Эксперты уже окрестили этот документ «таможенным ... подробнее →
Путин на похоронах заговорил о Зеленском: «пойдет на уступки»30.09.2019 19:30
30 сентября во Франции согласовали время встречи в нормандском формате Известно, что она пройдет в октябре месяце и на ней подпишут обновлённую дорожную карту, однако точная дата пока ... подробнее →
«Зрады» и победы новых законов о бизнесе30.09.2019 19:16
Верховная Рада 9-го созыва принимает законы в бешеном темпе. Среди законопроектов, которые были проголосованы в сентябре, многие касались работы бизнеса. Так, депутаты обязали малый бизнес ... подробнее →
Зеленский уволил Данилюка с должности секретаря СНБО30.09.2019 19:06
Сегодня стало известно о том, что президент украинского государства Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны ... подробнее →
ООН требует, чтобы Россия восстановила в Крыму Меджлис30.09.2019 18:49
Россия игнорирует решение Международного суда ООН, которое обязывает ее снять запрет на деятельность Меджлиса крымско-татарского народа. Коренное население полуострова уже три года не может полноценно представлять свои интересы. Мониторинговая ... подробнее →
Под окнами Президента предприниматели устроили пикет30.09.2019 18:31
В понедельник, 30 сентября, в Киеве под Офисом Президента более 500 предпринимателей проводят митинг с требованием ветировать законы №1053-1 и №1073, которые они расценивают как давление на бизнес, ... подробнее →
Врачи назвали главного «борца» с вирусами30.09.2019 18:15
Конечно, в холода пить хочется куда меньше, чем в жару, но это вовсе не значит, что можно полностью отказаться от воды, она должна стать основой питьевого рациона, а дополнять его лучше травяными чаями. Об этом сообщила врач Виктория Савицкая, сообщает ... подробнее →
В Украине хотят отменить "лишние" справки: министр озвучил детали30.09.2019 18:00
100 самых востребованных государственных услуг планируют перевести в онлайн режим, а от некоторых даже отказаться. За 3 года Михаил Федоров намерен добиться того, чтоб 50% аудитории пользовались ... подробнее →
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