Не открывайте зонтик в помещении: "парасольные" приметы и суеверия01.10.2019 22:40
Вы наверно часто слышали, что раскрытый зонт в доме – это к несчастью. Давайте разберемся, откуда могло взяться такое суеверие и где его корни, пишет from-ua. Родиной зонта является Китай. ... подробнее →
«Граница должна быть наша»: Зеленский назвал главное условие выборов на Донбассе01.10.2019 22:06
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе выборов не будет без контроля украинской стороной границы с Россией. Об этом он сообщил на сегодняшнем брифинге, передает donpress . ... подробнее →
«9 рота погибла, все 145 человек, и минус 12 танков»: «Михалыч» рассказал о масштабной гибели боевиков «ДНР» одновременно. ВИДЕО01.10.2019 21:42
Сегодня на своей странице в социальной сети «Твиттер» известный блогер под ником Necro Mancer, который тщательно отслеживает ситуацию на Востоке украинского государства, обнародовал ... подробнее →
В Мариуполе бездомный хотел съесть щенка. ВИДЕО01.10.2019 21:13
Жители Мариуполя обвинили бездомного в попытке съесть щенка. Об этом 0629 рассказали очевидцы инцидента. На ул. Волгодонской в Левобережном районе Мариуполя 53-летний мужчина отобрал у детей щенка ... подробнее →
Как отличить грипп от ОРВИ: врачи дали советы01.10.2019 20:42
В новом эпидемическом сезоне в Украине будут циркулировать четыре штамма гриппа. Один из них будет более опасным для людей трудоспособного возраста с хроническими заболеваниями. В связи с этим врачи ... подробнее →
Подписание "формулы Штайнмайера" в Минске: Зеленский сделал заявление01.10.2019 20:06
Российские СМИ активно публикуют новости о подписании "формулы Штайнмайера" украинской делегацией в рамках Минских переговоров. Глава украинского государства Владимир Зеленский подтвердил ... подробнее →
Боевики «ДНР» обстреляли беспилотник наблюдателей СММ ОБСЕ01.10.2019 19:48
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области, в районе н.п. Петровское, Викторовка, Родничковое обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ из ... подробнее →
Российское гражданство для украинцев: в Кремле пошли на новую хитрость01.10.2019 19:16
Российские власти рассматривают возможность позволять иностранцам при приеме в гражданство РФ не отказываться от их прежнего гражданства, передает replyua.net. Отмечается, что в дальнейшем всем, ... подробнее →
У Путина объяснили, что ждет Украину, если она не подпишет "формулу Штайнмайера"01.10.2019 18:51
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объявил о недвусмысленной позиции Кремля по "формуле Штайнмайера", выдвинув властям Украины жесткий ультиматум по вопросу подписания документа. ... подробнее →
«Сейчас необходимо узнать численность населения»: «депутат» «народного совета ДНР» — о переписи01.10.2019 18:20
Жители Донецка, не желающие допускать в свои дома переписчиков, но решившие принять участие в мероприятии, якобы начали приходить на стационарные участки. Об этом сообщают СМИ группировки ... подробнее →
Скандал с "формулой Штайнмайера" по Донбассу: насколько она опасна и чего хочет Кремль01.10.2019 17:52
Руководство России стремиться добиться от Украины согласования "формулы Штайнмайера" и проведения выборов на оккупированной территории Донбасса до встречи в Нормандском формате. "Российская ... подробнее →
«Это настоящая "бомба"»: в Донецк приедут гости из «дальнего зарубежья»01.10.2019 17:32
В неподконтрольный Украине Донецк приедут артисты из Италии, Аргентины и России. Об этом пишут СМИ группировки «ДНР» со ссылкой на гендиректора Донецкой государственной академической ... подробнее →
Украина победила на Донбассе, Путин признал поражение - Гаврилов01.10.2019 17:14
Россия ищет повод уйти из Украины "сохранив лицо", поскольку не имеет возможности долго поддерживать войну на Донбассе. Такое мнение высказал журналистам генерал-майор запаса Вооруженных сил ... подробнее →
Лукашенко меняет Путина на Зеленского и едет в Украину – названа дата встречи01.10.2019 16:49
Уже в начале октября президент Владимир Зеленский проведет встречу с Александром Лукашенко. Отмечается, что мероприятие пройдет в рамках II Форума регионов в Житомире. Основные вопросы будут касаться ... подробнее →
6 вещей, которые делает жадная женщина01.10.2019 16:30
У каждой женщины есть собственный список пожеланий к мужчине. Только одни дамы понимают, что нужно считаться с его возможностями, а другие обрушивают на избранника нескончаемый поток требований. Этих ... подробнее →
Конец "бабьего лета" в Украине: когда циклон из Европы принесет похолодание01.10.2019 16:15
Значительное похолодание можно ждать почти на всей территории Украины по причине неприятного циклона из Западной Европы, который накроет все области, кроме юга и Закарпатья. Во вторник, 1 октября, на ... подробнее →
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