Жители Мариуполя обвинили бездомного в попытке съесть щенка. Об этом 0629 рассказали очевидцы инцидента. На ул. Волгодонской в Левобережном районе Мариуполя 53-летний мужчина отобрал у детей щенка ... подробнее →

Сегодня на своей странице в социальной сети «Твиттер» известный блогер под ником Necro Mancer, который тщательно отслеживает ситуацию на Востоке украинского государства, обнародовал ... подробнее →

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе выборов не будет без контроля украинской стороной границы с Россией. Об этом он сообщил на сегодняшнем брифинге, передает donpress . ... подробнее →

Вы наверно часто слышали, что раскрытый зонт в доме – это к несчастью. Давайте разберемся, откуда могло взяться такое суеверие и где его корни, пишет from-ua. Родиной зонта является Китай. ... подробнее →

Российские власти рассматривают возможность позволять иностранцам при приеме в гражданство РФ не отказываться от их прежнего гражданства, передает replyua.net. Отмечается, что в дальнейшем всем, ... подробнее →

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области, в районе н.п. Петровское, Викторовка, Родничковое обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ из ... подробнее →

В новом эпидемическом сезоне в Украине будут циркулировать четыре штамма гриппа. Один из них будет более опасным для людей трудоспособного возраста с хроническими заболеваниями. В связи с этим врачи ... подробнее →

В неподконтрольный Украине Донецк приедут артисты из Италии, Аргентины и России. Об этом пишут СМИ группировки «ДНР» со ссылкой на гендиректора Донецкой государственной академической ... подробнее →

Руководство России стремиться добиться от Украины согласования "формулы Штайнмайера" и проведения выборов на оккупированной территории Донбасса до встречи в Нормандском формате. "Российская ... подробнее →

Жители Донецка, не желающие допускать в свои дома переписчиков, но решившие принять участие в мероприятии, якобы начали приходить на стационарные участки. Об этом сообщают СМИ группировки ... подробнее →

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объявил о недвусмысленной позиции Кремля по "формуле Штайнмайера", выдвинув властям Украины жесткий ультиматум по вопросу подписания документа. ... подробнее →

6 вещей, которые делает жадная женщина 01.10.2019 16:30 У каждой женщины есть собственный список пожеланий к мужчине. Только одни дамы понимают, что нужно считаться с его возможностями, а другие обрушивают на избранника нескончаемый поток требований. Этих ... подробнее →