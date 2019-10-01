В Донецке «власти ДНР» проверяют ювелирные мастерские 01.10.2019 12:30 Во временно оккупированном Донецке и других населенных пунктах Донецкой области оккупационные «власти ДНР» усилили проверку предпринимателей связанных с ювелирным бизнесом. Вот что ... подробнее →