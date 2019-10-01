Не открывайте зонтик в помещении: "парасольные" приметы и суеверия01.10.2019 22:40
Вы наверно часто слышали, что раскрытый зонт в доме – это к несчастью. Давайте разберемся, откуда могло взяться такое суеверие и где его корни, пишет from-ua. Родиной зонта является Китай. ... подробнее →
«Граница должна быть наша»: Зеленский назвал главное условие выборов на Донбассе01.10.2019 22:06
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе выборов не будет без контроля украинской стороной границы с Россией. Об этом он сообщил на сегодняшнем брифинге, передает donpress . ... подробнее →
«9 рота погибла, все 145 человек, и минус 12 танков»: «Михалыч» рассказал о масштабной гибели боевиков «ДНР» одновременно. ВИДЕО01.10.2019 21:42
Сегодня на своей странице в социальной сети «Твиттер» известный блогер под ником Necro Mancer, который тщательно отслеживает ситуацию на Востоке украинского государства, обнародовал ... подробнее →
В Мариуполе бездомный хотел съесть щенка. ВИДЕО01.10.2019 21:13
Жители Мариуполя обвинили бездомного в попытке съесть щенка. Об этом 0629 рассказали очевидцы инцидента. На ул. Волгодонской в Левобережном районе Мариуполя 53-летний мужчина отобрал у детей щенка ... подробнее →
Как отличить грипп от ОРВИ: врачи дали советы01.10.2019 20:42
В новом эпидемическом сезоне в Украине будут циркулировать четыре штамма гриппа. Один из них будет более опасным для людей трудоспособного возраста с хроническими заболеваниями. В связи с этим врачи ... подробнее →
Подписание "формулы Штайнмайера" в Минске: Зеленский сделал заявление01.10.2019 20:06
Российские СМИ активно публикуют новости о подписании "формулы Штайнмайера" украинской делегацией в рамках Минских переговоров. Глава украинского государства Владимир Зеленский подтвердил ... подробнее →
Боевики «ДНР» обстреляли беспилотник наблюдателей СММ ОБСЕ01.10.2019 19:48
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области, в районе н.п. Петровское, Викторовка, Родничковое обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ из ... подробнее →
Российское гражданство для украинцев: в Кремле пошли на новую хитрость01.10.2019 19:16
Российские власти рассматривают возможность позволять иностранцам при приеме в гражданство РФ не отказываться от их прежнего гражданства, передает replyua.net. Отмечается, что в дальнейшем всем, ... подробнее →
У Путина объяснили, что ждет Украину, если она не подпишет "формулу Штайнмайера"01.10.2019 18:51
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объявил о недвусмысленной позиции Кремля по "формуле Штайнмайера", выдвинув властям Украины жесткий ультиматум по вопросу подписания документа. ... подробнее →
«Сейчас необходимо узнать численность населения»: «депутат» «народного совета ДНР» — о переписи01.10.2019 18:20
Жители Донецка, не желающие допускать в свои дома переписчиков, но решившие принять участие в мероприятии, якобы начали приходить на стационарные участки. Об этом сообщают СМИ группировки ... подробнее →
Скандал с "формулой Штайнмайера" по Донбассу: насколько она опасна и чего хочет Кремль01.10.2019 17:52
Руководство России стремиться добиться от Украины согласования "формулы Штайнмайера" и проведения выборов на оккупированной территории Донбасса до встречи в Нормандском формате. "Российская ... подробнее →
«Это настоящая "бомба"»: в Донецк приедут гости из «дальнего зарубежья»01.10.2019 17:32
В неподконтрольный Украине Донецк приедут артисты из Италии, Аргентины и России. Об этом пишут СМИ группировки «ДНР» со ссылкой на гендиректора Донецкой государственной академической ... подробнее →
Украина победила на Донбассе, Путин признал поражение - Гаврилов01.10.2019 17:14
Россия ищет повод уйти из Украины "сохранив лицо", поскольку не имеет возможности долго поддерживать войну на Донбассе. Такое мнение высказал журналистам генерал-майор запаса Вооруженных сил ... подробнее →
Лукашенко меняет Путина на Зеленского и едет в Украину – названа дата встречи01.10.2019 16:49
Уже в начале октября президент Владимир Зеленский проведет встречу с Александром Лукашенко. Отмечается, что мероприятие пройдет в рамках II Форума регионов в Житомире. Основные вопросы будут касаться ... подробнее →
6 вещей, которые делает жадная женщина01.10.2019 16:30
У каждой женщины есть собственный список пожеланий к мужчине. Только одни дамы понимают, что нужно считаться с его возможностями, а другие обрушивают на избранника нескончаемый поток требований. Этих ... подробнее →
Конец "бабьего лета" в Украине: когда циклон из Европы принесет похолодание01.10.2019 16:15
Значительное похолодание можно ждать почти на всей территории Украины по причине неприятного циклона из Западной Европы, который накроет все области, кроме юга и Закарпатья. Во вторник, 1 октября, на ... подробнее →
- Разведение войск под Петровским и Золотым - Минобороны Украины выступило с заявлением21:03
- «Текстильщик уже захвачен»: В районе Каргила на Донбассе состоялся кровавый бой20:48
- Зеленский предложил разработать концепцию переходного правосудия для жителей Донбасса20:30
- Пришло указание: В «ДНР» предпринимателей заставляют поднимать зарплаты19:14
- «У них уже готовы виллы в РФ»: Гиркин обвинил главарей ОРДО в «гнусном предательстве»18:30
- «Вы ничего не получите»: главари «ЛДНР» закатили Зеленскому истерику, ситуация накаляется15:06
- В ОРДО бойцов ВСУ приговорили к 16 годам тюрьмы14:48
- Главари «Л/ДНР» выдвинули Зеленскому требование по «формуле Штайнмайера»13:16
- «Залпы, так сильно гатят, что даже Vodafone не работает»: Жители Донецка в панике сообщают о кровавых боях12:38
- Подписание «формулы Штайнмайера»: всплыли роковые последствия, «открывает дверь к…»11:00
- Как стирать вещи, чтобы уберечься от простуды22:34
- Новый Майдан разгорается в Киеве, под окна Зеленского пришли с шинами21:49
- Меркель объяснила, где состоится нормандская встреча21:30
- Разведение войск под Петровским и Золотым - Минобороны Украины выступило с заявлением21:03
- «Текстильщик уже захвачен»: В районе Каргила на Донбассе состоялся кровавый бой20:48
- Зеленский предложил разработать концепцию переходного правосудия для жителей Донбасса20:30
- Украинцев опять урезали в правах: Рада приняла новый закон20:16
- Стоять в очереди за биометрическим паспортом больше не понадобится20:00
- Между Пугачевой и Орбакайте новый "скандал": Примадонна перестала общаться с дочкой и внуками19:45
- Путин объяснил, какие шаги Зеленский должен сделать в отношении Донбасса19:30
- Как стирать вещи, чтобы уберечься от простуды22:34
- Медики рассказали, чем вреден горячий кофе19:00
- Медики определили, чем опасны суши для здоровья16:30
- Названы продукты, которые нельзя смешивать или подавать в одной тарелке15:41
- Названы продукты, которые лучше не покупать в супермаркетах11:17
- Врачи выяснили, сколько часов в день можно носить наушники10:45
- Не открывайте зонтик в помещении: приметы и суеверия10:32
- Названы продукты для профилактики гриппа и ОРВИ09:00
- Медики назвали лучший осенний завтрак07:45
- Не открывайте зонтик в помещении: "парасольные" приметы и суеверия22:40
- Знаки Зодиака, которым Ванга предрекла проблемы со здоровьем в этом году
- Главаря «ДНР» Пушилина взяли под домашний арест: какую судьбу ему готовит Кремль
- Астрологи сообщили, кто кому подчиняется в зависимости от знака Зодиака
- Глава Донецкой ОГА прогнозирует упрощение правил пересечения КПВВ
- «Я всех поздравляю»: на передовой переполох, ВСУ покинут свои позиции, «началось»
- «Это настоящая "бомба"»: в Донецк приедут гости из «дальнего зарубежья»
- У Зеленского ошарашили заявлением о восстановлении Донбасса: «Не хватит»
- В аппарате "главы ДНР" опровергли арест Пушилина
- «Вы ничего не получите»: главари «ЛДНР» закатили Зеленскому истерику, ситуация накаляется
- Готов ли Зеленский "вернуть" Славянск под флаг "ДНР" - блогер