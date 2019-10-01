Знаменитая болгарская ясновидящая Ванга могла не только предсказывать судьбы людей и целых государств, но и давать прогнозы по знакам Зодиака на конкретные годы. Так, российские исследователи ... подробнее →

Незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" применили смертоносное оружие на захваченном Донбассе, атакуя позиции ООС из зениток, артиллерии и сбрасывая бомбы сверху при помощи беспилотников. ... подробнее →

С 1 ноября 2019 года Кабинет министров Украины намерен запустить работу новой таможни. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире «Свобода слова» на ICTV, ... подробнее →

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала серебряной медалисткой чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе, сообщает LB.ua . В финале 18-летняя украинка установила новый личный рекорд, с ... подробнее →