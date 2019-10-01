18-летняя украинская прыгунья завоевала серебро на чемпионате мира01.10.2019 11:00
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала серебряной медалисткой чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе, сообщает LB.ua . В финале 18-летняя украинка установила новый личный рекорд, с ... подробнее →
Гончарук объяснил, когда Кабмин запустит работу новой таможни01.10.2019 10:52
С 1 ноября 2019 года Кабинет министров Украины намерен запустить работу новой таможни. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире «Свобода слова» на ICTV, ... подробнее →
Оккупанты РФ пошли в атаку по всему Донбассу, обстреливая позиции ВСУ из артиллерии и зениток01.10.2019 10:31
Незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" применили смертоносное оружие на захваченном Донбассе, атакуя позиции ООС из зениток, артиллерии и сбрасывая бомбы сверху при помощи беспилотников. ... подробнее →
Знаки Зодиака, которым Ванга предрекла проблемы со здоровьем в этом году01.10.2019 10:09
Знаменитая болгарская ясновидящая Ванга могла не только предсказывать судьбы людей и целых государств, но и давать прогнозы по знакам Зодиака на конкретные годы. Так, российские исследователи ... подробнее →
У свежего хита группы KAZKA обнаружили "корейские корни" (ВИДЕО)01.10.2019 10:00
30 сентября на просторах YouTube, а далее уже и в СМИ заговорили о том, что еще относительно свежий трек KAZKA был "подслушан" у корейской группы Dreamcatcher, сообщает Апостроф . Прослушав "Пісню ... подробнее →
Обстановка на пунктах пропуска в Донбассе: Больше машин на КПВВ «Новотроицкое»01.10.2019 09:48
Сегодня утром все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме. Об этом сообщает Госпогранслужба. Так, на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: ... подробнее →
Астрологи сообщили, кто кому подчиняется в зависимости от знака Зодиака01.10.2019 09:32
Звезды влияя на людей, устанавливают их взаимоотношения между друг другом, поэтому очень часто многие люди оказываются слабее и вынуждены подчиняться более сильным. Так кто от кого зависит? ... подробнее →
На блокпосту боевиков «ДНР» под Горловкой ранен мирный житель01.10.2019 09:11
На блокпосту боевиков «ДНР» и российских оккупантов под временно оккупированной Горловкой ранен мирный житель. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Вчера, 30 сентября ... подробнее →
Враг промахнулся: появилось интересное фото с передовой на Донбассе01.10.2019 08:50
Боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе попытались обстрелять беспилотник украинских военных, однако промахнулись. Соответствующий кадр с камеры дрона был опубликован на ... подробнее →
Ощадбанк и Visa выпустили кольцо для бесконтактной оплаты01.10.2019 08:32
Государственный «Ощадбанк» совместно с Visa разработали NFC-кольцо для осуществления бесконтактных платежей. Об этом сообщает пресс-служба «Ощадбанка», передает ... подробнее →
Пенсионерам "ЛНР" не нравится, что происходит на КПП "Станица Луганская"01.10.2019 08:11
Весьма противоречивыми оказались отзывы луганских пенсионеров о нынешней ситуации на единственном в Луганской области пункте пропуска через линию разграничения - Станица Луганская. Мнением ... подробнее →
На Донбассе боевики ударили из запрещенного оружия: ранен боец ВСУ01.10.2019 07:49
За минувшие сутки, 30 сентября, на Донбассе пророссийские боевики 19 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Ранения получил боец ВСУ, сообщили в пресс-центре ООС. "30 сентября ... подробнее →
Глоба: Четырем знакам Зодиака судьба подготовила подарок уже в ближайшие дни01.10.2019 07:30
Тамара Глоба настаивает, что избранники судьбы должны воспользоваться благоприятным временем, чтобы сделать рывок вперед. Одна из наиболее узнаваемых астрологов нашего времени Тамара Глоба ... подробнее →
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- На блокпосту боевиков «ДНР» под Горловкой ранен мирный житель09:11
- Враг промахнулся: появилось интересное фото с передовой на Донбассе08:50
- Пенсионерам "ЛНР" не нравится, что происходит на КПП "Станица Луганская"08:11
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного оружия: ранен боец ВСУ07:49
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- 18-летняя украинская прыгунья завоевала серебро на чемпионате мира11:00
- Гончарук объяснил, когда Кабмин запустит работу новой таможни10:52
- Оккупанты РФ пошли в атаку по всему Донбассу, обстреливая позиции ВСУ из артиллерии и зениток10:31
- Знаки Зодиака, которым Ванга предрекла проблемы со здоровьем в этом году10:09
- У свежего хита группы KAZKA обнаружили "корейские корни" (ВИДЕО)10:00
- Обстановка на пунктах пропуска в Донбассе: Больше машин на КПВВ «Новотроицкое»09:48
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