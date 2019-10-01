18-летняя украинская прыгунья завоевала серебро на чемпионате мира

01.10.2019 11:00

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала серебряной медалисткой чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе, сообщает LB.ua . В финале 18-летняя украинка установила новый личный рекорд, с ... подробнее →

Гончарук объяснил, когда Кабмин запустит работу новой таможни

01.10.2019 10:52

С 1 ноября 2019 года Кабинет министров Украины намерен запустить работу новой таможни. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире «Свобода слова» на ICTV, ... подробнее →

Оккупанты РФ пошли в атаку по всему Донбассу, обстреливая позиции ВСУ из артиллерии и зениток

01.10.2019 10:31

Незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" применили смертоносное оружие на захваченном Донбассе, атакуя позиции ООС из зениток, артиллерии и сбрасывая бомбы сверху при помощи беспилотников. ... подробнее →

Знаки Зодиака, которым Ванга предрекла проблемы со здоровьем в этом году

01.10.2019 10:09

Знаменитая болгарская ясновидящая Ванга могла не только предсказывать судьбы людей и целых государств, но и давать прогнозы по знакам Зодиака на конкретные годы. Так, российские исследователи ... подробнее →

У свежего хита группы KAZKA обнаружили "корейские корни" (ВИДЕО)

01.10.2019 10:00

30 сентября на просторах YouTube, а далее уже и в СМИ заговорили о том, что еще относительно свежий трек KAZKA был "подслушан" у корейской группы Dreamcatcher, сообщает Апостроф . Прослушав "Пісню ... подробнее →

Обстановка на пунктах пропуска в Донбассе: Больше машин на КПВВ «Новотроицкое»

01.10.2019 09:48

Сегодня утром все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме. Об этом сообщает Госпогранслужба. Так, на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: ... подробнее →

Астрологи сообщили, кто кому подчиняется в зависимости от знака Зодиака

01.10.2019 09:32

Звезды влияя на людей, устанавливают их взаимоотношения между друг другом, поэтому очень часто многие люди оказываются слабее и вынуждены подчиняться более сильным. Так кто от кого зависит? ... подробнее →

На блокпосту боевиков «ДНР» под Горловкой ранен мирный житель

01.10.2019 09:11

На блокпосту боевиков «ДНР» и российских оккупантов под временно оккупированной Горловкой ранен мирный житель. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Вчера, 30 сентября ... подробнее →

Враг промахнулся: появилось интересное фото с передовой на Донбассе

01.10.2019 08:50

Боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе попытались обстрелять беспилотник украинских военных, однако промахнулись. Соответствующий кадр с камеры дрона был опубликован на ... подробнее →

Ощадбанк и Visa выпустили кольцо для бесконтактной оплаты

01.10.2019 08:32

Государственный «Ощадбанк» совместно с Visa разработали NFC-кольцо для осуществления бесконтактных платежей. Об этом сообщает пресс-служба «Ощадбанка», передает  ... подробнее →

Пенсионерам "ЛНР" не нравится, что происходит на КПП "Станица Луганская"

01.10.2019 08:11

Весьма противоречивыми оказались отзывы луганских пенсионеров о нынешней ситуации на единственном в Луганской области пункте пропуска через линию разграничения - Станица Луганская. Мнением ... подробнее →

На Донбассе боевики ударили из запрещенного оружия: ранен боец ВСУ

01.10.2019 07:49

За минувшие сутки, 30 сентября, на Донбассе пророссийские боевики 19 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Ранения получил боец ВСУ, сообщили в пресс-центре ООС. "30 сентября ... подробнее →

Глоба: Четырем знакам Зодиака судьба подготовила подарок уже в ближайшие дни

01.10.2019 07:30

Тамара Глоба настаивает, что избранники судьбы должны воспользоваться благоприятным временем, чтобы сделать рывок вперед. Одна из наиболее узнаваемых астрологов нашего времени Тамара Глоба ... подробнее →

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