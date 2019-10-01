Не открывайте зонтик в помещении: "парасольные" приметы и суеверия

01.10.2019 22:40

Вы наверно часто слышали, что раскрытый зонт в доме – это к несчастью. Давайте разберемся, откуда могло взяться такое суеверие и где его корни, пишет from-ua. Родиной зонта является Китай. ... подробнее →

«Граница должна быть наша»: Зеленский назвал главное условие выборов на Донбассе

01.10.2019 22:06

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе выборов не будет без контроля украинской стороной границы с Россией. Об этом он сообщил на сегодняшнем брифинге, передает donpress . ... подробнее →

«9 рота погибла, все 145 человек, и минус 12 танков»: «Михалыч» рассказал о масштабной гибели боевиков «ДНР» одновременно. ВИДЕО

01.10.2019 21:42

Сегодня на своей странице в социальной сети «Твиттер» известный блогер под ником Necro Mancer, который тщательно отслеживает ситуацию на Востоке украинского государства, обнародовал ... подробнее →

В Мариуполе бездомный хотел съесть щенка. ВИДЕО

01.10.2019 21:13

Жители Мариуполя обвинили бездомного в попытке съесть щенка. Об этом 0629 рассказали очевидцы инцидента. На ул. Волгодонской в Левобережном районе Мариуполя 53-летний мужчина отобрал у детей щенка ... подробнее →

Как отличить грипп от ОРВИ: врачи дали советы

01.10.2019 20:42

В новом эпидемическом сезоне в Украине будут циркулировать четыре штамма гриппа. Один из них будет более опасным для людей трудоспособного возраста с хроническими заболеваниями. В связи с этим врачи ... подробнее →

Подписание "формулы Штайнмайера" в Минске: Зеленский сделал заявление

01.10.2019 20:06

Российские СМИ активно публикуют новости о подписании "формулы Штайнмайера" украинской делегацией в рамках Минских переговоров. Глава украинского государства Владимир Зеленский подтвердил ... подробнее →

Боевики «ДНР» обстреляли беспилотник наблюдателей СММ ОБСЕ

01.10.2019 19:48

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области, в районе н.п. Петровское, Викторовка, Родничковое обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ из ... подробнее →

Российское гражданство для украинцев: в Кремле пошли на новую хитрость

01.10.2019 19:16

Российские власти рассматривают возможность позволять иностранцам при приеме в гражданство РФ не отказываться от их прежнего гражданства, передает replyua.net. Отмечается, что в дальнейшем всем, ... подробнее →

У Путина объяснили, что ждет Украину, если она не подпишет "формулу Штайнмайера"

01.10.2019 18:51

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объявил о недвусмысленной позиции Кремля по "формуле Штайнмайера", выдвинув властям Украины жесткий ультиматум по вопросу подписания документа. ... подробнее →

«Сейчас необходимо узнать численность населения»: «депутат» «народного совета ДНР» — о переписи

01.10.2019 18:20

Жители Донецка, не желающие допускать в свои дома переписчиков, но решившие принять участие в мероприятии, якобы начали приходить на стационарные участки. Об этом сообщают СМИ группировки ... подробнее →

Скандал с "формулой Штайнмайера" по Донбассу: насколько она опасна и чего хочет Кремль

01.10.2019 17:52

Руководство России стремиться добиться от Украины согласования "формулы Штайнмайера" и проведения выборов на оккупированной территории Донбасса до встречи в Нормандском формате. "Российская ... подробнее →

«Это настоящая "бомба"»: в Донецк приедут гости из «дальнего зарубежья»

01.10.2019 17:32

В неподконтрольный Украине Донецк приедут артисты из Италии, Аргентины и России. Об этом пишут СМИ группировки «ДНР» со ссылкой на гендиректора Донецкой государственной академической ... подробнее →

Украина победила на Донбассе, Путин признал поражение - Гаврилов

01.10.2019 17:14

Россия ищет повод уйти из Украины "сохранив лицо", поскольку не имеет возможности долго поддерживать войну на Донбассе. Такое мнение высказал журналистам генерал-майор запаса Вооруженных сил ... подробнее →

Лукашенко меняет Путина на Зеленского и едет в Украину – названа дата встречи

01.10.2019 16:49

Уже в начале октября президент Владимир Зеленский проведет встречу с Александром Лукашенко. Отмечается, что мероприятие пройдет в рамках II Форума регионов в Житомире. Основные вопросы будут касаться ... подробнее →

6 вещей, которые делает жадная женщина

01.10.2019 16:30

У каждой женщины есть собственный список пожеланий к мужчине. Только одни дамы понимают, что нужно считаться с его возможностями, а другие обрушивают на избранника нескончаемый поток требований. Этих ... подробнее →

Конец "бабьего лета" в Украине: когда циклон из Европы принесет похолодание

01.10.2019 16:15

Значительное похолодание можно ждать почти на всей территории Украины по причине неприятного циклона из Западной Европы, который накроет все области, кроме юга и Закарпатья. Во вторник, 1 октября, на ... подробнее →

Показано c 1 по 16 (из 47 новостей)

123>»

все новости Донбасса →
Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх