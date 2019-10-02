«Украина рискует заплатить капитуляцией»: Порошенко сделал важное заявление

02.10.2019 13:30

Позиция России заключается в том, чтобы сделать из ОРДЛО аналог Приднестровья, чтобы он был якорем для блокировки евроинтеграционных и евроантлантической стремлений Украины.  Об этом заявил ... подробнее →

Главари «Л/ДНР» выдвинули Зеленскому требование по «формуле Штайнмайера»

02.10.2019 13:16

Главари террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник сочли, что согласование "формулы Штайнмайера" означает признание за "народом Донбасса права самому определять свою ... подробнее →

Трек группы KAZKA возглавил рейтинг российского поисковика

02.10.2019 13:15

Согласно рейтингу поискового сервиса Яндекс, пользователи из России в течение года чаще всего искали текст песни украинской группы KAZKA Плакала, сообщает Корреспондент.net . Рейтинг составлен за ... подробнее →

Правый сектор стягивает силы под Раду, «победа будет местью»: кадры мятежа

02.10.2019 12:58

Под Верховной Радой начали  собираться националисты Как сообщают очевидцы, ситуация на месте сейчас покойная, передает  Klymenko time . В сети уже появились первые кадры с акции. На ... подробнее →

«Залпы, так сильно гатят, что даже Vodafone не работает»: Жители Донецка в панике сообщают о кровавых боях

02.10.2019 12:38

Местное население временно оккупированного гибридной армией Российской Федерации и террористами «ДНР» города Донецка сегодня, первого октября приблизительно в 20 часов на своих страницах ... подробнее →

Шевченко согласился возглавить «Милан»

02.10.2019 12:30

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко согласился возглавить «Милан», сообщает XSPORT.ua . При этом, он выставил «россонери» два условия. Он готов приступить к работе ... подробнее →

Потери на валютном фронте: гривна не устояла перед долларом и евро

02.10.2019 12:20

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 2 октября, передает  Гордон. Курс гривны к доллару США снизился на 36 копеек – с 24,20 грн/$ до ... подробнее →

Удача в октябре 2019-го: советы для всех знаков Зодиака

02.10.2019 12:00

Два самых важных элемента успеха для любого человека — уверенность и хорошее настроение. Три ежедневных упражнения помогут вам в поддержании хорошего настроения и реализации всех желаний. ... подробнее →

Опубликован текст документа, подписанного в Минске

02.10.2019 11:45

Главный редактор Радио НВ Валерий Калныш опубликовал документ , который подписали участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе на заседании в Минске 1 ... подробнее →

Настоящее бабье лето: синоптики рассказали о чудесной погоде в среду

02.10.2019 11:30

2 октября, в среду, во всех регионах Украины установится очень тёплая и солнечная погода. Как сообщает  replyua.net , в Гидрометцентре рассказали, что в среду в Украину зайдёт ... подробнее →

Названы продукты, которые лучше не покупать в супермаркетах

02.10.2019 11:17

Покупая продукты в супермаркете будьте очень внимательны. Всегда смотрите на состав продуктов. Если вы заботитесь о своём здоровье, то лучше не покупать этих продуктов. Продукты быстрого ... подробнее →

Подписание «формулы Штайнмайера»: всплыли роковые последствия, «открывает дверь к…»

02.10.2019 11:00

Германия приветствовала подписание « формулы Штайнмайера » Трехсторонней контактной группой (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе Как заявил, министр иностранных дел Хайко ... подробнее →

Врачи выяснили, сколько часов в день можно носить наушники

02.10.2019 10:45

Важно проверять слух раз в год Беспроводные и проводные наушники рекомендуется использовать не более двух-трех часов в день. При этом уровень громкости не должен достигать критической отметки в ... подробнее →

Не открывайте зонтик в помещении: приметы и суеверия

02.10.2019 10:32

Вы наверно часто слышали, что раскрытый зонт в доме – это к несчастью. Давайте разберемся, откуда могло взяться такое суеверие и где его корни, пишут  Подробности . Родиной зонта ... подробнее →

Пушилин не собирается отдавать Украине контроль над границей на Донетчине

02.10.2019 10:12

«Глава» «ДНР» Денис Пушилин утверждает, что сторонникам «республики» «не стоит опасаться» передачи под контроль Украины части границы с Россией, ... подробнее →

Кабмин Украины запустил тестирование системы электронного документооборота iDoc

02.10.2019 10:00

Правительство Украины одобрило внедрение в экспериментальном режиме электронного документооборота iDoc, который будет работать до 31 декабря 2020 года с участием местных органов власти. Об этом ... подробнее →

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