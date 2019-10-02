Как стирать вещи, чтобы уберечься от простуды

02.10.2019 22:34

Чтобы не заболеть, нужно следовать правилам. Осенью повышаются шансы человека заболеть досадной простудой, которая причиняет дискомфорт, передает Хроника.инфо со ссылкой на  Happy news. ... подробнее →

Новый Майдан разгорается в Киеве, под окна Зеленского пришли с шинами

02.10.2019 21:49

В Киеве разгорается  новый Майдан : люди подтягиваются в центр города, чтобы выразить свое недовольство принятием формулы Штайнмайера Новый протест разгорелся в центре столицы вечером 2 ... подробнее →

Меркель объяснила, где состоится нормандская встреча

02.10.2019 21:30

Встреча лидеров стран нормандского формата будет проходить в Париже. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель. Канцлер отметила: «Мы хотим найти дату, чтобы встретиться в ... подробнее →

Разведение войск под Петровским и Золотым - Минобороны Украины выступило с заявлением

02.10.2019 21:03

Минобороны Украины подтвердило скорое разведение войск рядом с населенными пунктами Золотое и Петровское. Однако для этого оккупантам придется выполнить важное условие. С заявлением о ... подробнее →

«Текстильщик уже захвачен»: В районе Каргила на Донбассе состоялся кровавый бой

02.10.2019 20:48

Стало известно, что в одном из сообществ в социальных сетях пользователи начали активно отмечать, что со стороны подконтрольного незаконным вооруженным формированиям Каргила состоялся кровавый бой. К ... подробнее →

Зеленский предложил разработать концепцию переходного правосудия для жителей Донбасса

02.10.2019 20:30

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал разработку концепции переходного правосудия для жителей Донбасса и стратегии по деоккупации Крыма и востока Украины. Свою позицию он озвучил сегодня, ... подробнее →

Украинцев опять урезали в правах: Рада приняла новый закон

02.10.2019 20:16

Верховная Рада ограничила право граждан пересматривать судебные дела в Большой палате Верховного Суда. За принятие законопроекта №1026 в целом проголосовал 271 депутат при минимально необходимых ... подробнее →

Стоять в очереди за биометрическим паспортом больше не понадобится

02.10.2019 20:00

Миграционная служба начала использовать чат-бота в Viber. Он сможет записать пользователя в терминал и стоять вместо него в очереди. Чтобы воспользоваться им, необходимо получит QR-код в ГМС и отсканировать его в Viber. Так, пользователь получит ... подробнее →

Между Пугачевой и Орбакайте новый "скандал": Примадонна перестала общаться с дочкой и внуками

02.10.2019 19:45

С рождением двойняшек Лизы и Гарри Примадонна сконцентрировалась на младших детях. Сын и дочь занимают все ее время, поэтому на остальных членов семьи Аллы Пугачевой просто не хватает. Источники ... подробнее →

Путин объяснил, какие шаги Зеленский должен сделать в отношении Донбасса

02.10.2019 19:30

Президент России Владимир Путин считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен «определиться, как будет развивать отношения с Донбассом». Об этом он заявил на сессии Российской ... подробнее →

Пришло указание: В «ДНР» предпринимателей заставляют поднимать зарплаты

02.10.2019 19:14

В неподконтрольном украинской власти Донецке «налоговая ДНР» требует от предпринимателей повысить заработную плату своим работникам. Сетования на то, что у малых и средних предприятий нет роста оборота, – не принимаются. Несогласным ... подробнее →

Медики рассказали, чем вреден горячий кофе

02.10.2019 19:00

В жизни обычного человека кофе является незаменимым элементом здорового рациона. О благотворном влиянии кофе на организм рассказала бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на  podrobnosti.ua. Этот напиток ... подробнее →

Разумков уходит: назван главный кандидат на пост главы «Слуги народа»

02.10.2019 18:45

Новым  главой «Слуги народа»  может стать первый заместитель председателя фракции «СН» Александр Корниенко, который во время парламентской кампании возглавлял ... подробнее →

«У них уже готовы виллы в РФ»: Гиркин обвинил главарей ОРДО в «гнусном предательстве»

02.10.2019 18:30

Экс-командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин-Стрелков на своей странице в соцсети обвинил действующую «власть ЛДНР» в «гнусном предательстве», которое ... подробнее →

Транзит газа: Путин заявил о готовности подписать контракт по нормам ЕС

02.10.2019 18:15

Путин подтвердил намерение подписать газовый контракт по нормам Евросоюза. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова подписать новый контракт на транзит газа через территорию ... подробнее →

Зеленский и Лукашенко встретятся на Форуме регионов Украины и Беларуси в Житомире

02.10.2019 18:00

3 и 4 октября в Житомире состоится II Форум регионов Украины и Беларуси. Форум посетят лидеры обеих стран. Цель форума – представить экономический потенциал различных регионов стран и ... подробнее →

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