«Украина рискует заплатить капитуляцией»: Порошенко сделал важное заявление 02.10.2019 13:30 Позиция России заключается в том, чтобы сделать из ОРДЛО аналог Приднестровья, чтобы он был якорем для блокировки евроинтеграционных и евроантлантической стремлений Украины. Об этом заявил ... подробнее →

Трек группы KAZKA возглавил рейтинг российского поисковика 02.10.2019 13:15 Согласно рейтингу поискового сервиса Яндекс, пользователи из России в течение года чаще всего искали текст песни украинской группы KAZKA Плакала, сообщает Корреспондент.net . Рейтинг составлен за ... подробнее →