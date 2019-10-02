В платежках за коммуналку перестанут учитывать субсидии: нововведение 02.10.2019 09:31 Субсидии с 1 октября в платежках за коммунальные услуги больше учитываться не будут. Правительство планирует выплачивать компенсации в дальнейшем "живыми деньгами". Согласно новым правилам, ... подробнее →

У Зоны-51 видели странное существо. ВИДЕО 02.10.2019 09:14 Обсуждения о том, существуют ли инопланетяне не стихают уже на протяжении многих лет. На данную тему уже снято немало программ и фильмов. Кроме того, некоторые люди утверждают, будто бы видели ... подробнее →