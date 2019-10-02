В платежках за коммуналку перестанут учитывать субсидии: нововведение

02.10.2019 09:31

Субсидии с 1 октября в платежках за коммунальные услуги больше учитываться не будут. Правительство планирует выплачивать компенсации в дальнейшем "живыми деньгами". Согласно новым правилам, ... подробнее →

У Зоны-51 видели странное существо. ВИДЕО

02.10.2019 09:14

Обсуждения о том, существуют ли инопланетяне не стихают уже на протяжении многих лет. На данную тему уже снято немало программ и фильмов. Кроме того, некоторые люди утверждают, будто бы видели ... подробнее →

Названы продукты для профилактики гриппа и ОРВИ

02.10.2019 09:00

Натуральные кисломолочные продукты помогают укрепить иммунитет и противостоять простудах, а при уже появившейся болезни – смягчают симптомы. Об этом сообщила врач Виктория Савицкая, ... подробнее →

Зеленский рассказал, что будет с остальными узниками Кремля

02.10.2019 08:48

В ходе переговоров представителей Трехсторонней контактной группы в Минске, которая прошла сегодня, первого октября, обсуждался вопрос относительно следующего этапа освобождения удерживаемыми лицами, ... подробнее →

«Шахтер» вырвал победу над «Аталантой» на последней минуте матча (ВИДЕО)

02.10.2019 08:35

«Шахтер» во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов выиграл у «Аталанты» в выездном матче в Италии, сообщает XSPORT.ua . Бергамаски со старта встречи завладели мячом и уже ... подробнее →

«Я всех поздравляю»: на передовой переполох, ВСУ покинут свои позиции, «началось»

02.10.2019 08:30

Бойцы ВСУ уже скоро покинут свои позиции на передовой в рамках разведения сил на  Донбассе Как сообщает  Politeka , на своем брифинге 1 октября Владимир Зеленский объявил о готовности ... подробнее →

Rozetka сворачивает работу: что происходит

02.10.2019 08:17

Владелец популярного в Украине интернет-магазина Rozetka Владислав Чечеткин сообщил неутешителные новости для украинцев. Популярный сайт уже через год может закрыться. Все дело в законопроекте, ... подробнее →

Тимошенко обратилась к Зеленскому с важной просьбой

02.10.2019 08:00

Партия «Батькивщина» считает «формулу Штайнмайера» недопустимой для Украины, назвала ее подписание в Минске — прямой угрозой национальной безопасности, ... подробнее →

Медики назвали лучший осенний завтрак

02.10.2019 07:45

Осенью потребности организма меняются. Ученые из университета Миссури (США) доказали, что лучший осенний завтрак должен состоять из яиц. Если утром выбрать продукты с высоким содержанием быстрых ... подробнее →

Паспорта выдают по-новому: что изменилось для украинцев

02.10.2019 07:30

Уже с октября украинцы будут оплачивать оформление биометрических документов по-новому Как сообщает  Politeka  со ссылкой на заявление МВД Украины, со следующего месяца Государственная ... подробнее →

Озвучена дата начала разведения сил и средств на Донбассе

02.10.2019 07:16

Специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик заявил, что разведение сил в Петровском и Золотом на Востоке ... подробнее →

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