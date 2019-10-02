Минобороны Украины подтвердило скорое разведение войск рядом с населенными пунктами Золотое и Петровское. Однако для этого оккупантам придется выполнить важное условие. С заявлением о ... подробнее →

Встреча лидеров стран нормандского формата будет проходить в Париже. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель. Канцлер отметила: «Мы хотим найти дату, чтобы встретиться в ... подробнее →

В Киеве разгорается новый Майдан : люди подтягиваются в центр города, чтобы выразить свое недовольство принятием формулы Штайнмайера Новый протест разгорелся в центре столицы вечером 2 ... подробнее →

Чтобы не заболеть, нужно следовать правилам. Осенью повышаются шансы человека заболеть досадной простудой, которая причиняет дискомфорт, передает Хроника.инфо со ссылкой на Happy news. ... подробнее →

Миграционная служба начала использовать чат-бота в Viber. Он сможет записать пользователя в терминал и стоять вместо него в очереди. Чтобы воспользоваться им, необходимо получит QR-код в ГМС и отсканировать его в Viber. Так, пользователь получит ... подробнее →

Верховная Рада ограничила право граждан пересматривать судебные дела в Большой палате Верховного Суда. За принятие законопроекта №1026 в целом проголосовал 271 депутат при минимально необходимых ... подробнее →

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал разработку концепции переходного правосудия для жителей Донбасса и стратегии по деоккупации Крыма и востока Украины. Свою позицию он озвучил сегодня, ... подробнее →

Стало известно, что в одном из сообществ в социальных сетях пользователи начали активно отмечать, что со стороны подконтрольного незаконным вооруженным формированиям Каргила состоялся кровавый бой. К ... подробнее →

Пришло указание: В «ДНР» предпринимателей заставляют поднимать зарплаты 02.10.2019 19:14 В неподконтрольном украинской власти Донецке «налоговая ДНР» требует от предпринимателей повысить заработную плату своим работникам. Сетования на то, что у малых и средних предприятий нет роста оборота, – не принимаются. Несогласным ... подробнее →