Крупнейший мобильный оператор страны «Киевстар» (по количеству абонентов) 1 октября представил новую тарифную сетку для своих припейд-клиентов. Старые тарифы, как прежде заверяли в ... подробнее →

Евросоюз приветствует одобрение так называемой «формулы Штайнмайера» и еще раз подчеркивает, что местные выборы на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) ... подробнее →

Важный вопрос для Украины , а в частности, Донбасса касается будущей власти В Офисе президента Украины Владимира Зеленского идет рассмотрение двух сценариев о проведении выборов на ... подробнее →

ID-документы с цифровой подписью разработает компания IIG. В полиграфическом комбинате «Украина» считают, что смена паспортов может быть нецелесообразна, так как обойдется в миллиарды ... подробнее →

Отопительный сезон в Украине — назван срок подачи тепла в квартиры 03.10.2019 20:00 Отопительный сезон 2019/2020 в Украине начнется вовремя для всех городов и начнется с 15 октября для жилищного фонда. Об этом сообщила министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак, ... подробнее →