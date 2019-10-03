Назван продукт, избавляющий от головной боли и бессонницы03.10.2019 22:27
Диетические грибы нормализуют давление, устраняют мигрени и нормализуют сон. Причиной постоянной головной боли являются многие факторы: стресс, повышенное давление, плохой сон и неправильная работа организма. Люди не могут нормально работать и ... подробнее →
Уже к концу года паспорта старого образца могут заменить на новые03.10.2019 21:47
ID-документы с цифровой подписью разработает компания IIG. В полиграфическом комбинате «Украина» считают, что смена паспортов может быть нецелесообразна, так как обойдется в миллиарды ... подробнее →
Есть всего два варианта: у Зеленского ошарашили планами по Донбассу, первые подробности03.10.2019 21:34
Важный вопрос для Украины , а в частности, Донбасса касается будущей власти В Офисе президента Украины Владимира Зеленского идет рассмотрение двух сценариев о проведении выборов на ... подробнее →
Условия для выборов на неподконтрольном Донбассе: В Евросоюзе сделали заявление03.10.2019 21:11
Евросоюз приветствует одобрение так называемой «формулы Штайнмайера» и еще раз подчеркивает, что местные выборы на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) ... подробнее →
Киевстар взвинтил цены на пакеты, изменив тарифную сетку03.10.2019 20:53
Крупнейший мобильный оператор страны «Киевстар» (по количеству абонентов) 1 октября представил новую тарифную сетку для своих припейд-клиентов. Старые тарифы, как прежде заверяли в ... подробнее →
Овощи в Украине дорожают: что происходит и остановится ли рост цен03.10.2019 20:38
В Украине снова стали расти цены на овощи. В этом сезоне погодные условия не способствовали появлению хорошего урожая, что объясняет повышение цен. "К сожалению, наш аграрный сектор технически ... подробнее →
«Я никогда не сдам Украину»: Зеленский обратился к украинцам из-за «формулы Штайнмайера»03.10.2019 20:21
Гарант Конституции Украины Владимир Зеленский заявил, что он уважает право украинцев на протест. При этом он обратился с призывом к гражданам не поддаваться на провокации отдельных ... подробнее →
Отопительный сезон в Украине — назван срок подачи тепла в квартиры03.10.2019 20:00
Отопительный сезон 2019/2020 в Украине начнется вовремя для всех городов и начнется с 15 октября для жилищного фонда. Об этом сообщила министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак, ... подробнее →
Министр Зеленского рассказал, сколько еще будет продолжаться война03.10.2019 19:48
Вадим Пристайко, Министр иностранных дел Украины, рассказал о планах президента Владимира Зеленского относительно окончания войны на Донбассе. Так, Пристайко отметил, что Владимир Зеленский установил срок разрешения ситуации в пол года. Для того, чтобы ... подробнее →
Митинги не перерастут в новый Майдан, пока в протестах участвуют люди Порошенко - мнение03.10.2019 19:30
Виктор Небоженко отметил, общаясь с журналистами издания Новости Украины – From-UA, что нынешние акции протеста теоретически могут превратиться в новый Майдан. Однако при этом политолог, ... подробнее →
Зеленский принял судьбоносное решение после скандала в СНБО: кто заменит Данилюка03.10.2019 19:16
Владимир Зеленский назначил нового секретаря СНБО после неожиданного увольнения Алексея Данилюка Совет национальной безопасности и обороны Украины возглавим Алексей Данилов. Как ... подробнее →
Ученый сделал сенсационное заявление о лекарствах03.10.2019 18:48
Заявление биохимика Шейна Эллисона: «Все лекарственные препараты изготавливаются для того, чтобы сократить население. Помните, что мы разрабатываем препараты для устранения симптомов. Мы не ... подробнее →
Как употреблять алкоголь и избежать похмелья03.10.2019 18:26
Как избежать неприятного состояния. Похмелье – очень неприятное состояние, которое выбивает из колеи. Случается оно из-за отравления веществами, которые возникают в результате расщепления ... подробнее →
Зеленский не будет отчитываться перед Радой о переговорах с Россией03.10.2019 17:55
Президент Украины Владимир Зеленский не будет предоставлять отчет о переговорах с Россией на заседании Верховной Рады. Об этом сообщил председатель комитета ВРУ по вопросам внешней политики Богдан ... подробнее →
Порошенко срочно обратился к Зеленскому из-за фатальной ошибки с выборами на Донбассе - видео03.10.2019 17:39
Пятый президент Петр Порошенко в кулуарах Верховной Рады отрицательно прокомментировал действия новой команды Владимира Зеленского в отношении реформы децентрализации. Журналисты встретились в ... подробнее →
Взрывы под Одессой: Черное море закрывают для отдыхающих03.10.2019 17:15
В Одесской области начались ракетные испытания. Как сообщает ТСН , ради двухдневных учений Украина закрыла для судоходства часть Черного моря. Напомним, тестирование ракетных ... подробнее →
- В ОРДО заявили об обострении на линии фронта21:40
- В СМИ сообщили, когда может состояться разведение войск19:48
- В ОРЛО напугана «народная милиция»: предупреждает «ополченцев» о коварстве СБУ19:15
- Пристайко: разведение сил на Донбассе отложено17:20
- Яременко обещает возвращение оккупированных территорий Украине уже к Новому году17:00
- Зеленский поручил упростить процедуру перемещения граждан и товаров через линию разграничения 16:41
- В районе Золотого будет установлен блокпост «Нацкорпуса»15:30
- Сорван отвод сил в Золотом, случилось то, чего все боялись: экстренное заявление14:45
- Глава МИД Украины заявил о срыве разведения сил на Донбассе13:15
- Федерализация Донбасса, у Зеленского раскрыли все карты: чего ждать украинцам11:15
- Эти напитки полезно пить перед сном тем, кто хочет похудеть22:25
- В ОРДО заявили об обострении на линии фронта21:40
- В Украине могут перенести День независимости21:25
- Что потянет за собой массовое закрытие школ в Украине21:01
- Назван самый вредный вид хлеба20:40
- Пересчет зарплат в Украине: кому повезет получить 100 тысяч20:20
- "Кокаиновый скандал" с Натальей Бочкаревой: звезда внезапно исчезла из России 20:04
- В СМИ сообщили, когда может состояться разведение войск19:48
- В «Слуге народа» предлагают ввести налог на обмен валют19:30
- В ОРЛО напугана «народная милиция»: предупреждает «ополченцев» о коварстве СБУ19:15
- Эти напитки полезно пить перед сном тем, кто хочет похудеть22:25
- Назван самый вредный вид хлеба20:40
- Симптомы, указывающие на повышенный уровень холестерина18:16
- Главная опасность наращивания ресниц15:03
- Восемь способов избавиться от осенней хандры11:00
- Верные признаки того, что ваш организм давно пора чистить от токсинов09:46
- Золотые сердца бьются в груди этих знаков Зодиака09:18
- В Украине популярные лекарства попали под запрет08:48
- Названа главная опасность наращивания ресниц20:25
- Астролог объяснила, как вычислить свой настоящий знак Зодиака18:14
- Эти знаки Зодиака следующие пять лет ждет удача
- Таких морозов не было 30 лет: синоптики обещают лютую зиму
- «На "Еленовке" женщины перекрывали проезд перевозчикам»: ситуация на КПП ОРДО
- Неожиданно, но факт: назван один из признаков преждевременной смерти
- Федерализация Донбасса, у Зеленского раскрыли все карты: чего ждать украинцам
- «Прелюдия ада»: Донецк взвыл о спасении, с раннего утра город дрожит от взрывов
- «Рвануло так, что одни руины остались»: Центр Донецка сокрушил мощный взрыв
- Жириновский неудачно отозвался о Донбассе и разозлил сепаратистов: "Когда вы уже выучите?"
- Меркурий в Скорпионе: для этих знаков Зодиака наступает благоприятный период
- В "ДНР" вспыхнул бунт против оккупантов