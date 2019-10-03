Назван продукт, избавляющий от головной боли и бессонницы

03.10.2019 22:27

Диетические грибы нормализуют давление, устраняют мигрени и нормализуют сон. Причиной постоянной головной боли являются многие факторы: стресс, повышенное давление, плохой сон и неправильная работа организма. Люди не могут нормально работать и ... подробнее →

Уже к концу года паспорта старого образца могут заменить на новые

03.10.2019 21:47

ID-документы с цифровой подписью разработает компания IIG. В полиграфическом комбинате «Украина» считают, что смена паспортов может быть нецелесообразна, так как обойдется в миллиарды ... подробнее →

Есть всего два варианта: у Зеленского ошарашили планами по Донбассу, первые подробности

03.10.2019 21:34

Важный вопрос для  Украины , а в частности, Донбасса касается будущей власти  В Офисе президента Украины Владимира Зеленского идет рассмотрение двух сценариев о проведении выборов на ... подробнее →

Условия для выборов на неподконтрольном Донбассе: В Евросоюзе сделали заявление

03.10.2019 21:11

Евросоюз приветствует одобрение так называемой «формулы Штайнмайера» и еще раз подчеркивает, что местные выборы на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) ... подробнее →

Киевстар взвинтил цены на пакеты, изменив тарифную сетку

03.10.2019 20:53

Крупнейший мобильный оператор страны «Киевстар» (по количеству абонентов) 1 октября представил новую тарифную сетку для своих припейд-клиентов. Старые тарифы, как прежде заверяли в ... подробнее →

Овощи в Украине дорожают: что происходит и остановится ли рост цен

03.10.2019 20:38

В Украине снова стали расти цены на овощи. В этом сезоне погодные условия не способствовали появлению хорошего урожая, что объясняет повышение цен. "К сожалению, наш аграрный сектор технически ... подробнее →

«Я никогда не сдам Украину»: Зеленский обратился к украинцам из-за «формулы Штайнмайера»

03.10.2019 20:21

Гарант Конституции Украины  Владимир Зеленский  заявил, что он уважает право украинцев на протест. При этом он обратился с призывом к гражданам не поддаваться на провокации отдельных ... подробнее →

Отопительный сезон в Украине — назван срок подачи тепла в квартиры

03.10.2019 20:00

Отопительный сезон 2019/2020 в Украине начнется вовремя для всех городов и начнется с 15 октября для жилищного фонда. Об этом сообщила министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак, ... подробнее →

Министр Зеленского рассказал, сколько еще будет продолжаться война

03.10.2019 19:48

Вадим Пристайко, Министр иностранных дел Украины, рассказал о планах президента Владимира Зеленского относительно окончания войны на Донбассе. Так, Пристайко отметил, что Владимир Зеленский установил срок разрешения ситуации в пол года. Для того, чтобы ... подробнее →

Митинги не перерастут в новый Майдан, пока в протестах участвуют люди Порошенко - мнение

03.10.2019 19:30

Виктор Небоженко отметил, общаясь с журналистами издания Новости Украины – From-UA, что нынешние акции протеста теоретически могут превратиться в новый Майдан. Однако при этом политолог, ... подробнее →

Зеленский принял судьбоносное решение после скандала в СНБО: кто заменит Данилюка

03.10.2019 19:16

Владимир Зеленский назначил нового секретаря СНБО после неожиданного  увольнения Алексея Данилюка Совет национальной безопасности и обороны Украины возглавим Алексей Данилов. Как ... подробнее →

Ученый сделал сенсационное заявление о лекарствах

03.10.2019 18:48

Заявление биохимика Шейна Эллисона: «Все лекарственные препараты изготавливаются для того, чтобы сократить население. Помните, что мы разрабатываем препараты для устранения симптомов. Мы не ... подробнее →

Как употреблять алкоголь и избежать похмелья

03.10.2019 18:26

Как избежать неприятного состояния. Похмелье – очень неприятное состояние, которое выбивает из колеи. Случается оно из-за отравления веществами, которые возникают в результате расщепления ... подробнее →

Зеленский не будет отчитываться перед Радой о переговорах с Россией

03.10.2019 17:55

Президент Украины Владимир Зеленский не будет предоставлять отчет о переговорах с Россией на заседании Верховной Рады. Об этом сообщил председатель комитета ВРУ по вопросам внешней политики Богдан ... подробнее →

Порошенко срочно обратился к Зеленскому из-за фатальной ошибки с выборами на Донбассе - видео

03.10.2019 17:39

Пятый президент Петр Порошенко в кулуарах Верховной Рады отрицательно прокомментировал действия новой команды Владимира Зеленского в отношении реформы децентрализации. Журналисты встретились в ... подробнее →

Взрывы под Одессой: Черное море закрывают для отдыхающих

03.10.2019 17:15

В Одесской области начались ракетные испытания. Как сообщает  ТСН  , ради двухдневных учений Украина закрыла для судоходства часть Черного моря. Напомним, тестирование ракетных ... подробнее →

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