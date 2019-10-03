«Пенсионная схема готова»: В Донецке рассказали, что будет с пенсионерами в «ЛДНР»03.10.2019 08:46
Так называемые «чиновники», приближенные к главарю донецких террористов Денису Пушилину, заявили, что с 2020 года в террористической «республике» будут тщаетльно проверять ... подробнее →
От этих продуктов в короткие сроки можно набрать вес03.10.2019 08:30
В то время как определенные продукты питания ускоряют метаболизм и помогают в борьбе с лишним весом, существует и пища, которая производит противоположный эффект. Диетологи из Франции назвали ... подробнее →
Субсидии для счастливчиков: в Кабмине рассказали, кому достанется льгота03.10.2019 08:15
Кабинет министров планирует выплачивать финансовую поддержку тем украинским семьям, которые тратят на оплату коммунальных услуг более 15% своих доходов. Об этом говорится в программе действий ... подробнее →
Катастрофа Боинга на Донбассе: власти Нидерландов внезапно выступили против Украины03.10.2019 08:00
Палата представителей парламента Голландии заявляет о необходимости начать расследование о роли официального Киева в катастрофе Боинга малайзийских авиалиний в 2014 году на Донбассе. Об ... подробнее →
Путин выдвинул Зеленскому условие и поразил украинцев заявлением: «Скажу по-секрету»03.10.2019 07:43
Владимир Путин рассказал о том, каких действий ждет от Владимира Зеленского на посту президента Украины Как сообщает Politeka , президент РФ прокомментировал ситуацию в Украине в ... подробнее →
Переход на зимнее время: украинцев удивили решением03.10.2019 07:32
В правительстве анонсировали перевод стрелок часов в текущем году на час назад 27 октября. Соответствующий документ был подписан Тарасом Качкой, заместителем министра экономического развития и ... подробнее →
Зеленский рассказал, что на самом деле будет с Крымом и Донбассом03.10.2019 07:10
Гарант Конституции Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой создания концепции переходного правосудия для Востока украинского государства, а также стратегии деоккупации Крыма и ... подробнее →
- «Пенсионная схема готова»: В Донецке рассказали, что будет с пенсионерами в «ЛДНР»08:46
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- Субсидии для счастливчиков: в Кабмине рассказали, кому достанется льгота08:15
- Катастрофа Боинга на Донбассе: власти Нидерландов внезапно выступили против Украины 08:00
- Путин выдвинул Зеленскому условие и поразил украинцев заявлением: «Скажу по-секрету»07:43
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